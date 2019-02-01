12 бывших лидеров Каталонии на следующей неделе предстанут перед судом

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Пятница, 1 февраля 2019, 10:25

В Испании на следующей неделе должно начаться рассмотрение дел 12 каталонских политиков и активистов, которых обвиняют в восстании против государства за организацию референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает The Times.

Каталонских деятелей обвиняют в организации восстания, незаконном присвоении государственных средств и неповиновении в рамках организации и проведения референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который Мадрид признал незаконным.

Прокуроры требуют 25 лет тюрьмы для лидера Каталонской республиканской левой партии Ориола Хункераса, 17 лет для лидера Каталонской национальной ассамблеи, которая помогала готовить референдум, Хорди Санчеса и еще трех человек. Восьми другимх подсудимым грозят тюремные сроки до 16 лет.

Суд пройдет в Мадриде. Ожидается, что рассмотрение дела начнется во вторник, 5 февраля, но официальную дату не объявляют заранее из-за опасений уличных протестов.

Обвиняемые уже 16 месяцев находятся за решеткой, в конце прошлого года их перевели в тюрьму недалеко от Барселоны.

"Я готов получить длительный срок тюремного заключения, если мы будем осуждены, но я считаю, что нас признают невиновными", - сказал он Санчес в интервью изданию.

Это крупнейшее политическое дело в Испании после неудачного заговора в 1981 году, когда офицеры Гражданской гвардии штурмовали испанский парламент и обстреливали депутатов, которые голосовали за избрание премьер-министра. Трое лидеров мятежа получили тогда 30 лет тюрьмы, еще 30 человек получили меньшие приговоры.

Европейская правда

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Темы: Каталония суд Испания
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