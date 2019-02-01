Могерини на слова Порошенко о членстве в ЕС – Не могу комментировать, что может произойти в 2024-м

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Пятница, 1 февраля 2019, 16:39

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не стала комментировать слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев подаст заявку на членство в Евросоюзе 2024 года.

Об этом 1 февраля пишет "Радио Свобода".

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года" - вполне реальные и выполняемые", - заявила Могерини, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Порошенко.

По словам Могерини Украина, как член "Восточного партнерства", за последние пять лет смогла достичь "нереальных" вещей.

"Были достигнуты три цели: самое совершенное в своем роде соглашение о ЗСТ, соглашение об ассоциации, которая нам создала рамки для регулярных постоянных обменов на политическом уровне. Наконец, визовая либерализация, которая была всегда приоритетом для украинцев, молдаван и грузин", - сказала она.

Об этом Могерини рассказала по окончании неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

29 января на форуме "От Крут до Брюсселя" в киевском МВЦ президент заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Среди его передвыборных обещаний и заявка на членство Украины в ЕС до 2024 года.

"К 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз, получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО", - пообещал Порошенко.

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Темы: Порошенко ЕС Украина


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