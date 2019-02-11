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ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве

Понедельник, 11 февраля 2019, 07:49
ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 9 февраля у помещения Подольского управления Национальной полиции в Киеве.

"В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших лиц и 8 полицейских", – информирует бюро.

Из Подольского управления полиции изъяты и исследуются видео с камер наблюдения.

Ведутся другие неотложные следственные действия.

ГБР просит очевидцев присылать ему фото и видео материалы с места событий "с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства".

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади милиция задержала участников движения С14, которые якобы имели с собой зеленку, газовые баллончики и ножи и собирались во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко провести акцию инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Требуя вернуть вещи, представители С14 потолкались с правоохранителями – и  полицейские применили силу к ним.
  • Полиция открыла три производства: по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
  • Кроме того, открыто производство о совершении работниками полиции уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождаемое насилием).
  • Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко заверил, что полиция не препятствовала проведению акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади, но извинился за правоохранителя, который при задержании людей крикнул: "Ложись, Бандера!".

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Темы: ГБРполицияC14
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