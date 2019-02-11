ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве

2473 просмотра
Понедельник, 11 февраля 2019, 08:49

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 9 февраля у помещения Подольского управления Национальной полиции в Киеве.

"В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших лиц и 8 полицейских", – информирует бюро.

Из Подольского управления полиции изъяты и исследуются видео с камер наблюдения.

Ведутся другие неотложные следственные действия.

ГБР просит очевидцев присылать ему фото и видео материалы с места событий "с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства".

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади милиция задержала участников движения С14, которые якобы имели с собой зеленку, газовые баллончики и ножи и собирались во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко провести акцию инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Требуя вернуть вещи, представители С14 потолкались с правоохранителями – и  полицейские применили силу к ним.
  • Полиция открыла три производства: по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
  • Кроме того, открыто производство о совершении работниками полиции уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождаемое насилием).
  • Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко заверил, что полиция не препятствовала проведению акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади, но извинился за правоохранителя, который при задержании людей крикнул: "Ложись, Бандера!".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР полиция C14


powered by lun.ua
По теме
Будет ли Верховная Рада "за" ГБР? 7 февраля 2019, 09:00
У военных на Львовщине украли американские прицелы и "ночное видение" - ГБР 6 февраля 2019, 18:17
Защита Януковича принесла в ГБР заявление на власть и свое "расследование" 5 февраля 2019, 20:37
Все новости
Главные новости
ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве
В Вооруженных силах США назвали РФ "раненым медведем, который просто бросается"
На Житомирщине священникам, которые перешли в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП
На борту самолета Афины-Киев нашли неизвестное вещество, рейс отложили
Все новости
улыбнитесь!

Что говорят дети: комиксы о жизни мам

Опыт

Как шоумен Александр Педан прокачивает физкультуру в школах

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

исследование

Пациенты, которые не меняют своего врача, живут дольше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів