ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 9 февраля у помещения Подольского управления Национальной полиции в Киеве.

"В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 потерпевших лиц и 8 полицейских", – информирует бюро.

Из Подольского управления полиции изъяты и исследуются видео с камер наблюдения.

Ведутся другие неотложные следственные действия.

ГБР просит очевидцев присылать ему фото и видео материалы с места событий "с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства".

Напомним: