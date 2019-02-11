Капитан "Норда" не пересекал границ и рубеж с Крымом – пограничники

Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который якобы находится на полуострове, официально не пересекал украинскую границу и административный рубеж.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Что мы можем утверждать сейчас, что официально ни контролируемую границу с Российской Федерацией, ни админрубеж с временно оккупированным Крымом он не пересекал", – сказал пресс-секретарь.

В то же время, Слободян отметил, что пограничники видели информацию о том, что Горбенко якобы находится в Крыму, и сейчас изучают ее.

Напомним: