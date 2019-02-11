Капитан "Норда" не пересекал границ и рубеж с Крымом – пограничники

551 просмотр
Понедельник, 11 февраля 2019, 10:56

Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который якобы находится на полуострове, официально не пересекал украинскую границу и административный рубеж.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Что мы можем утверждать сейчас, что официально ни контролируемую границу с Российской Федерацией, ни админрубеж с временно оккупированным Крымом он не пересекал", – сказал пресс-секретарь.

В то же время, Слободян отметил, что пограничники видели информацию о том, что Горбенко якобы находится в Крыму, и сейчас изучают ее.

Напомним:

  • Адвокат Горбенко заявил об исчезновении своего подзащитного.
  • В Нацполиции "Украинской правде" заявили, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях - ред.) с дополнительной квалификацией – "пропавший без вести".
  • Российские СМИ сообщили, что Горбенко якобы находится на территории оккупированного Крыма.
  • 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
  • Следствие объявило капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
  • Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Соня Лукашова, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым оккупация Пограничная служба


powered by lun.ua
По теме
Капитан скандального судна "Норд" сбежал в оккупированный Крым - РосСМИ 11 февраля 2019, 09:29
Оккупанты в Крыму провели обыск у проукраинского активиста 9 февраля 2019, 17:29
Минобороны проведет вблизи Крыма зенитно-ракетные учения с боевыми стрельбами 9 февраля 2019, 15:56
Все новости
Главные новости
Капитан "Норда" не пересекал границ и рубеж с Крымом – пограничники
Дело Гандзюк: Замгубернатора приехал на допрос и хочет отстранения
Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк
ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве
Все новости
психология

Агрессия у подростков: какие причины и что с этим делать?

психология

Когда самооценка женщин начинает страдать от соцсетей

рейтинги

10 лучших городов мира для любителей еды

здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів