Капитан "Норда" не пересекал границ и рубеж с Крымом – пограничники
Понедельник, 11 февраля 2019, 09:56
Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который якобы находится на полуострове, официально не пересекал украинскую границу и административный рубеж.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Что мы можем утверждать сейчас, что официально ни контролируемую границу с Российской Федерацией, ни админрубеж с временно оккупированным Крымом он не пересекал", – сказал пресс-секретарь.
В то же время, Слободян отметил, что пограничники видели информацию о том, что Горбенко якобы находится в Крыму, и сейчас изучают ее.
Напомним:
- Адвокат Горбенко заявил об исчезновении своего подзащитного.
- В Нацполиции "Украинской правде" заявили, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях - ред.) с дополнительной квалификацией – "пропавший без вести".
- Российские СМИ сообщили, что Горбенко якобы находится на территории оккупированного Крыма.
- 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
- Следствие объявило капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
- Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
Соня Лукашова, для УП