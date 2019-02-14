Критикует решения: судьи пожаловались в ГПУ на давление со стороны Супрун

Судьи Окружного админсуда Киева пожаловались на якобы давлении со стороны исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщил председатель суда Павел Вовк в интервью "Украинским новостям".

"Уже 2 судей Окружного админсуда Киева обратились в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру о давлении на них со стороны Супрун, которое выразилось в том, что она негативно высказывалась о них", – сказал судья.

Волк отметил, что Супрун "позволила себе" открыто выражать несогласие с его коллегой, с решением и самим судом, критиковать его.

"Чиновник сам вынес это в публичную плоскость. То есть, его цель какая? Создавать определенный резонанс и негатив в обществе вокруг суда, и тем самым, наверное, давить на суд", – считает глава Окружного админсуда.

Он добавил, что "в любой цивилизованной стране" чиновник, который публично критикует суд, "был бы уже снят с должности".

"Насколько я понимаю, ответчик – Минздрав систематически не выполняет решения Окружного админсуда города Киева и действует, как считает нужным, не по закону, а так, как хочется", – сказал судья.

В то же время, Волк утверждает, что у его суда "нет и быть не может" конфликта с Супрун.

"Окружной админсуд рассматривает дела, и есть ряд дел, которые вызвали определенный общественный резонанс (именно этот суд неоднократно принимал решения относительно конфликта между уволенными и новыми ректорами медвузов в Одессе и Киеве и останавливал распоряжение Минздрава – УП)", – отметил Вовк.

В то же время, как сообщала "Судебно-юридическая газета", 13 февраля Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против Супрун о возможном вмешательстве в деятельность судьи.

Кто именно пожаловался на исполняющую обязанности министра, не указывается.

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Напомним: