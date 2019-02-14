Критикует решения: судьи пожаловались в ГПУ на давление со стороны Супрун
Судьи Окружного админсуда Киева пожаловались на якобы давлении со стороны исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Об этом сообщил председатель суда Павел Вовк в интервью "Украинским новостям".
"Уже 2 судей Окружного админсуда Киева обратились в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру о давлении на них со стороны Супрун, которое выразилось в том, что она негативно высказывалась о них", – сказал судья.
Волк отметил, что Супрун "позволила себе" открыто выражать несогласие с его коллегой, с решением и самим судом, критиковать его.
"Чиновник сам вынес это в публичную плоскость. То есть, его цель какая? Создавать определенный резонанс и негатив в обществе вокруг суда, и тем самым, наверное, давить на суд", – считает глава Окружного админсуда.
Он добавил, что "в любой цивилизованной стране" чиновник, который публично критикует суд, "был бы уже снят с должности".
"Насколько я понимаю, ответчик – Минздрав систематически не выполняет решения Окружного админсуда города Киева и действует, как считает нужным, не по закону, а так, как хочется", – сказал судья.
В то же время, Волк утверждает, что у его суда "нет и быть не может" конфликта с Супрун.
"Окружной админсуд рассматривает дела, и есть ряд дел, которые вызвали определенный общественный резонанс (именно этот суд неоднократно принимал решения относительно конфликта между уволенными и новыми ректорами медвузов в Одессе и Киеве и останавливал распоряжение Минздрава – УП)", – отметил Вовк.
В то же время, как сообщала "Судебно-юридическая газета", 13 февраля Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против Супрун о возможном вмешательстве в деятельность судьи.
Кто именно пожаловался на исполняющую обязанности министра, не указывается.
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Напомним:
- 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
- Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
- 12 февраля суд о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения ушел в совещательную комнату принимать решение.
- 13 февраля Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина.
- Правительство также решило обратиться с жалобой в Высший совет правосудия в отношении судьи Каракашьяна, который вынес решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра.
- 15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.