Москалькова прокомментировала этапирование Балуха
Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли к месту отбывания наказания.
Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "ТАСС".
"Я понимаю тревогу и волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха. Однако, согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия заключенного", - сказала она.
По словам Москальковой, адвокат Балуха проинформирован о его отправке к месту отбывания наказания.
Российский омбудсмен утверждает, что по информации руководства ФСИН РФ, Балух чувствует себя "нормально, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал".
"Как только Владимир Балух окажется на месте, об этом также немедленно будет сообщено его адвокату и родным", - сказала Москалькова.
Напоминаем:
- Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в российский Краснодар.
- В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу. По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.
- Политзаключенного Владимира Балуха доставили в СИЗО Симферополя с керченской колонии на прошлой неделе.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- 18 октября украинца этапировали в Керченскую исправительную колонию №2. В связи с этим Балух приостановил голодовку, которую держал с 19 марта 2018 года. У Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
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