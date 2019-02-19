Москалькова прокомментировала этапирование Балуха

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли к месту отбывания наказания.

Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "ТАСС".

"Я понимаю тревогу и волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха. Однако, согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия заключенного", - сказала она.

По словам Москальковой, адвокат Балуха проинформирован о его отправке к месту отбывания наказания.

Российский омбудсмен утверждает, что по информации руководства ФСИН РФ, Балух чувствует себя "нормально, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал".

"Как только Владимир Балух окажется на месте, об этом также немедленно будет сообщено его адвокату и родным", - сказала Москалькова.

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