Адвокат: есть подозрения, что в СИЗО Москвы пленного моряка Эйдера заразили гепатитом
Самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.
Об этом адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой, написал в facebook.
"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.
"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - сообщила Маркова.
Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь в течении 2 месяцев.
"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании какой бы то ни было определенности", - написала Маркова.
Читайте также:
Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напоминаем:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
- 12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца - до 24 и 26 апреля - арест всем 24 военнопленным украинским морякам которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
- 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
- 27 января российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что в Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.