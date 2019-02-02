Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат: есть подозрения, что в СИЗО Москвы пленного моряка Эйдера заразили гепатитом

Суббота, 2 февраля 2019, 02:57
Адвокат: есть подозрения, что в СИЗО Москвы пленного моряка Эйдера заразили гепатитом

Самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

Об этом адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой, написал в facebook.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - сообщила Маркова.

Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь в течении 2 месяцев.

"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании какой бы то ни было определенности", - написала Маркова.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напоминаем:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
  • 12 января  в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
  • Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца - до 24 и 26 апреля  - арест всем 24 военнопленным украинским морякам которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
  • 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
  • 27 января российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что в Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.

Темы: пленныеКерченский проливРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
пленные
В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
"Вас всех надо изнасиловать, чтобы нарожали русских", – говорили вертухаи. Светлана Ворова ("Азов") про 11 месяцев плена
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: