Глава Херсонской ОГА просит правоохранителей проверить заявление отца Гандзюк

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить факты, о которых заявил отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк, касательно его причастности к трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Вчера я обратился в правоохранительные органы: генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины В. Грицаку и министру внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные в обращении отца (Екатерины Гандзюк - ред.) факты", - сказал он.

"В случае, если заявление Виктора Гандзюка (отца Екатерины - ред.) Не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры для установления лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли Виктора Михайловича Гандзюка и дальнейшего распространения ..." - заявил Гордеев.

Он требует привлечь этих лиц к ответственности "за побуждение к совершению отцом Екатерины деяния, за которое статьей 384 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность, то есть заведомо ложные показания, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении".

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