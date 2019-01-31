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Глава Херсонской ОГА просит правоохранителей проверить заявление отца Гандзюк

Четверг, 31 января 2019, 02:25

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить факты, о которых заявил отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк, касательно его причастности к трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Вчера я обратился в правоохранительные органы: генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины В. Грицаку и министру внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные в обращении отца (Екатерины Гандзюк - ред.) факты", - сказал он.

"В случае, если заявление Виктора Гандзюка (отца Екатерины - ред.) Не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры для установления лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли Виктора Михайловича Гандзюка и дальнейшего распространения ..." - заявил Гордеев.

Он требует привлечь этих лиц к ответственности "за побуждение к совершению отцом Екатерины деяния, за которое статьей 384 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность, то есть заведомо ложные показания, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении".

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Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

Напоминаем: 

  • Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя Гордеева Евгения Рищука (БПП).
  • Гордеев отрицает свою причастность к нападению на Гандзюк, из-за которого она умерла.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • В конце сентября, находясь в больнице, Катерина записала видеообращение, в котором упрекнула правоохранительные органы в том, что не нашли заказчика нападения на нее – как и еще на 40 активистов.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Нардеп Мустафа Найем сообщал, что Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого и находится в Доминикане.
  • В январе 2019 года Служба безопасности Укарины объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

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Темы: нападение на ГандзюкХерсонская область
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