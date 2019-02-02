Военный, который исчез с боевых позиций, попал в плен

Военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам.

Об этом сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада в Facebook.

В сообщении отмечается, что враг выложил видео с украинским военнослужащим, который исчез с боевых позиций 23 января этого года.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - отметили в бригаде.

Там заявили, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах"".

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Принимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - говорится в сообщении.

Напомним: