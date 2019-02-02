Военный, который исчез с боевых позиций, попал в плен

3713 просмотров
Суббота, 2 февраля 2019, 21:37

Военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам.

Об этом сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада в Facebook.

В сообщении отмечается, что враг выложил видео с украинским военнослужащим, который исчез с боевых позиций 23 января этого года.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - отметили в бригаде.

Там заявили, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах"".

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Принимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе пленные


powered by lun.ua
По теме
ООС: 6 обстрелов, ранен военный 2 февраля 2019, 19:34
В Чермалыке боевики обстреляли ритуальный автобус и кладбище 2 февраля 2019, 18:00
В ООС заявили, что разоблачили контрафакт на миллион долларов 1 февраля 2019, 23:08
Все новости
Главные новости
Суд снял арест с имущества экс-главы МВД Захарченко
Аваков: Увольнение Аласании – провокация и нападение на свободу прессы
Площадь пожара в Киеве увеличилась, есть угроза распространения – ГСЧС
Юная украинская теннисистка пробилась в финал WTA в Таиланде
Все новости
психология

6 ярких признаков, что ваш друг — нарцисс

Лайфхаки

Заправки для салатов, которые легко готовить дома: 11 рецептов

исследование

Что раньше ребенок начинает обманывать, то лучше – ученые

Поиск по сайту
Архив
Весь архів