Военный, который исчез с боевых позиций, попал в плен
Военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам.
Об этом сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада в Facebook.
В сообщении отмечается, что враг выложил видео с украинским военнослужащим, который исчез с боевых позиций 23 января этого года.
"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - отметили в бригаде.
Там заявили, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах"".
"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Принимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 23 января в зоне операции объединенных сил вблизи Павлополя исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады.
- 18 января сообщалось об исчезновении военного Станислава Панченко. Он тоже оказался в плену боевиков.
- 2 января стало известно, что в ночь на 29 декабря на востоке Украины исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Позже сообщалось, что он попал в плен боевиков.
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