Денисова возмутилась, что РФ за ее спиной сотрудничает с экс-омбудсменом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила решительный протест отсутствием доступа к раненым украинским военнопленным, к которым в то же время РФ допустила бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву.

Об этом она пишет в своем Facebook.

Денисова отметила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, что на протяжении длительного времени неоднократно обращалась с просьбой предоставить ей разрешение, как действующему Уполномоченному ВРУ по правам человека посетить задержанных моряков, но не получила его.

В то же время, российская сторона допустила к украинским морякам Нину Карпачеву, которая на не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Денисова еще раз призвала Москалькову способствовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ.

В свою очередь Москалькова отмечает, что "с большим разочарованием ознакомилась с письмом, в котором Денисова выразила неудовлетворение фактом посещения Карпачевой граждан Украины, находящихся в СИЗО "Лефортово".

Москалькова утверждает, что Карпачева является не только гражданкой Украины, но и представителем независимого международного правозащитного сообщества, вице-президентом Европейского института омбудсменов, "деятельность которого доказала свою эффективность и направлена исключительно на продвижение и защиту прав и свобод человека и гражданина".

По мнению омбудсмена РФ, "украинская сторона имеет всю необходимую информацию, а также возможность визуально постоянно наблюдать находящихся под стражей граждан Украины".

"Военных моряков посещали три консула Украины, а также их адвокат, которые имели возможность ознакомиться с условиями их содержания и удостовериться в удовлетворительном состоянии их здоровья. По просьбе Денисовой я лично посещала указанных граждан", – говорит Москалькова.

Она также твердит, что "в соответствии с законодательством Российской Федерации, принятие решения о допуске посетителей к обвиняемым находится в компетенции следственных органов".

Москалькова отмечает, что "негативная риторика отрицательно сказывается на взаимоотношениях между институтами омбудсменов, а также мешает налаживанию правозащитной дипломатии между Россией и Украиной".

Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что Россия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.

"Гибридная война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", отряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что как Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности "украинской власти"", - отметила она.

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Напомним,