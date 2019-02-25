Заместитель главы фракции БПП под следствием из-за заявления двух кандидатов – Аваков
Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет департамент коммуникации МВД.
"Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, говорится в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование", - сказал Аваков.
По его словам, он внимательно прочитал возмущенное заявление Березенко из-за того, что он стал фигурантом уголовного производства.
Аваков утверждает, что Березнко нечего волноваться, если он честный человек, ведь "всегда есть проверка и она установит факты".
"А волноваться, что ты фигурант не надо, я например фигурант минимум четырех производств в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован", - добавил министр.
В начале февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично обратился к Авакову и сказал, что Березенко - это теневой штаб, где собрали "креативных мерзавцев", которые делают все для подкупа избирателей.
По словам Авакова, от 23 февраля, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко принесла "огромную пачку документов", где фигурирует Березенко.
Напомним:
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от главы МВД Арсена Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
- Ранее Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям - о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- 21 февраля в СБУ заявили, что спецслужба разоблачила"избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Позже стало известно, что в причастности к организации схемы вмешательства в выборы президента подозревают нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана.
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