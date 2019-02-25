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Новости дня: о MARUV, "Оскаре" и подозрении экс-главе Генштаба

Понедельник, 25 февраля 2019, 20:07

Певица MARUV не поедет на "Евровидение" от Украины, экс-начальника Генштаба Замана обвинили в госизмене, а Американская киноакадемия определила победителей премии "Оскар" — новости, которые были актуальны 25 февраля.

Об "Оскаре"

В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" - лучшим фильмом года признали "Зеленую книгу".

Об экс-начальнике Генштаба

Экс-главе Генштаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене — по версии следствия, его действия лишили государства противовоздушной обороны.

Об Общественном

Глава Общественного телевидения Зураб Аласания решил подать в суд на телерадиокомпанию и Наблюдательный совет, который принял решение о его увольнении, — он будет требовать отмены решения о прекращении контракта.

О других важных новостях

Недавно экс-настоятель Киевского патриархата Филарет призвал Украинскую греко-католическую церковь не проводить литургию в Софийском соборе — сейчас в УГКЦ заявили, что еще не решили, делать это или нет.

Певица MARUV не будет представлять Украину на "Евровидении-2019" — Общественное заявило, что исполнительница и телерадиокомпания "не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на конкурсе".

"Мы вместе написали программу "Украина мечты". Сейчас - следующий шаг: команда мечты", — Владимир Зеленский предложил избирателям выбрать претендентов от его команды на ключевые госдолжности.

Инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили о преследовании и угрозах после вручения подозрения в организации преступления главе Херсонского облсовета Мангеру.

Украинская правда

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Темы: ЕвровидениекиноГенштабнападение на Гандзюкобщество
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