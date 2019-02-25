Активисты заявили, что их запугивают и преследуют из-за Гандзюк

Инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что их начали системно преследовать и угрожать после того, как о подозрении в организации убийства активистки сообщили председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру.

Об этом 25 февраля сообщается на странице сообщества в Facebook.

"В течение последних двух недель члены инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" испытывают системное давление", - отметили в соцсети активисты, не называя имен.

В частности, инициаторы группы утверждают, что за это время:

"Нескольким из нас передавали "предупреждение" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, связанных с МВД.

Замечена "наружка" за двумя из активистов.

За двумя из нас постоянно ездят машины на херсонских номерах.

Нескольким просто ломали дверные замки, но не смогли попасть внутрь.

Также мы видим атаки на наши рабочие электронные ресурсы.

Мы также начали регулярно получать странные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться "как можно скорее" от незнакомцев".

Активисты отмечают, что решились заявить о давлении публично после того, как в квартиру к одному из них "показательно ворвались, ничего не украли, а просто устроили беспорядки с целью запугивания".

Они сообщают, что преследование начались "в один момент" - когда объявили о подозрении в организации преступления Мангер.

Отмечается, что давление усилилось после выхода Мангера под залог.

"Мы хотели бы предупредить общественность о том, что никто из членов инициативы не хранит дома оружия массового уничтожения, наркотиков и других запрещенных веществ. Никто из нас также не имеет суицидальных намерений", - говорится в заявлении активистов.

Подробнее читайте в интервью Мангера: "Когда Тимошенко станет президентом, быстро найдутся те, кто заказал Гандзюк"

Напомним: