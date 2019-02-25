Активисты заявили, что их запугивают и преследуют из-за Гандзюк
Инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что их начали системно преследовать и угрожать после того, как о подозрении в организации убийства активистки сообщили председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру.
Об этом 25 февраля сообщается на странице сообщества в Facebook.
"В течение последних двух недель члены инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" испытывают системное давление", - отметили в соцсети активисты, не называя имен.
В частности, инициаторы группы утверждают, что за это время:
- "Нескольким из нас передавали "предупреждение" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, связанных с МВД.
- Замечена "наружка" за двумя из активистов.
- За двумя из нас постоянно ездят машины на херсонских номерах.
- Нескольким просто ломали дверные замки, но не смогли попасть внутрь.
- Также мы видим атаки на наши рабочие электронные ресурсы.
- Мы также начали регулярно получать странные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться "как можно скорее" от незнакомцев".
Активисты отмечают, что решились заявить о давлении публично после того, как в квартиру к одному из них "показательно ворвались, ничего не украли, а просто устроили беспорядки с целью запугивания".
Они сообщают, что преследование начались "в один момент" - когда объявили о подозрении в организации преступления Мангер.
Отмечается, что давление усилилось после выхода Мангера под залог.
"Мы хотели бы предупредить общественность о том, что никто из членов инициативы не хранит дома оружия массового уничтожения, наркотиков и других запрещенных веществ. Никто из нас также не имеет суицидальных намерений", - говорится в заявлении активистов.
Подробнее читайте в интервью Мангера: "Когда Тимошенко станет президентом, быстро найдутся те, кто заказал Гандзюк"
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левин (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
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