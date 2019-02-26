Украинского военнопленного моряка Сороку прооперируют – адвокат

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Вторник, 26 февраля 2019, 15:54

Украинского военнопленного моряка в РФ Василия Сороку осмотрел врач московской больницы и ему назначили операцию на раненой руке.

Об этом 26 февраля в Facebook написал российский адвокат Сергей Бадамшин.   

"В СИЗО Лефортово посетил военнопленного Василия Сороку. И вот есть хорошие новости. В минувшую пятницу ему провели обследование в московской "гражданской" больнице и врач назначил проведение операции на раненной руке", - написал защитник.

"Из-за разрыва и оттек ниже раны не сходит", - цитирует слова врача Бадамшин.

По его словам, дата операции пока не определена, а эти дни идёт подготовка, анализы и.д.

"Ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало", - добавил он.

Также он сообщил,  что украинец содержится в старой камере без горячей воды, но к бытовым сложностям относиться с юмором и имеет бодрое настроение. 

Адвокат также описал еще один "неприятный инцидент в СИЗО".

"Из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми", - написал Бадамшин.

Он пишет, что рассказал об этом Сороке и он просил передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке.

"И просил быть скромнее: "не надо много внимания там, где оно не нужно", - резюмировал он.

Напомним:

  • Сорока переживает регулярную боль, но не получает в СИЗО соответствующего лечения.
  • 28 ноября моряка ВМС Украины Сороку, которого ранили на "Бердянске" прооперировали.
  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Украинская правда

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Темы: моряки политзаключенные Росcия Украина


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