У моряка Сороки отек руки не спадает, пальцы не работают – адвокат

Украинский моряк Василий Сорока, который был ранен и захвачен российскими силовиками, переживает регулярные боли, а ему в СИЗО лишь колют витамины.

Об этом сообщил его защитник, российский адвокат Сергей Бадамшин после закрытого заседания в Московском горсуде 20 февраля.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б", – написал адвокат в Facebook.

"В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы", – заявил Бадамшин.

Тем не менее, по его словам, настроение "боевое".

"Несмотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе как к военным и в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", – отметил Бадамшин.

Напомним: