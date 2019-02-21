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У моряка Сороки отек руки не спадает, пальцы не работают – адвокат

Четверг, 21 февраля 2019, 09:25

Украинский моряк Василий Сорока, который был ранен и захвачен российскими силовиками, переживает регулярные боли, а ему в СИЗО лишь колют витамины.

Об этом сообщил его защитник, российский адвокат Сергей Бадамшин после закрытого заседания в Московском горсуде 20 февраля.  

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б", – написал адвокат в Facebook. 

"В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы", – заявил Бадамшин.

Тем не менее, по его словам, настроение "боевое".

"Несмотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе как к военным и в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", – отметил Бадамшин.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Москву немедленно освободить украинских военных, обеспечить им медицинскую помощь, юридическую и консульскую помощь в соответствии с международным гуманитарным правом – в частности, Женевской конвенцией.
  • 7 февраля Московский горсуд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля 4 морякам: Владимиру Терещенко, Сергею Попову, Богдану Головашу, Андрею Шевченко. Заседание также проходило в закрытом режиме.
  • 13 февриля ФСБ отказало защите раненных военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера в их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения.
  • 20 февраля российский суд в закрытом режиме оставил в СИЗО 4 украинских военнопленных: Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки, Олега Мельничука.

Темы: морякиРосcия
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