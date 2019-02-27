Новости дня: Незаконное обогащение - да, Евровидение - нет
Конституционный суд опубликовал решение об отмене статьи, предусматривающей наказание для чиновников за незаконное обогащение, Украина не едет на Евровидение, "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий – новости, которые были актуальны 27 февраля.
О незаконном обогащении
На сайте Конституционного суда опубликовали решение КСУ об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Статья 368-2 Кодекса, признана неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения. Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.
Президент Петр Порошенко заявил, что понимает людей, которые осуждают решение Конституционного суда и пообещал разработать такое, что "комар носа не подточит".
Но комар уже подточил, поскольку решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Детальнее тут.
О Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
"Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными", - отметили в Суспильном.
О Telegram-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграмм канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 8000 человек и количество подписчиков стремительно растет.
Как сообщают наши источники, на канале что-то постоянно объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей.
Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
"Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с резонансным расследованием о хищении в оборонке.
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко идут вслед почти наравне.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
В Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем за подготовку к войне на Донбассе.