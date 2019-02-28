Дети Трампа были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве - Коэн

Иванка Трамп и Дональд Трамп младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.

Об этом бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США, пишет AP.

Коэн рассказал, что он примерно 10 раз информировал Иванку и Дональда-младшего об этой сделке.

Заявление Коэна противоречит утверждениям Трампа-младшего, который заявлял Конгрессу в 2017 году, что был только "периферически осведомлен" о предложении.

Трамп-младший назвал Коэна недовольным бывшим сотрудником, который просто хочет спасти себя.

Дональд и его брат Эрик Трампы предположили, что Коэн обижен на их семью, потому что ему отказали в работе в Белом доме. Коэн это заявление отверг.

Как сообщалось, во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США Коэн заявил, что Трамп не прямо указывал ему врать Конгрессе о его бизнессе с РФ. Адвокат назвал своего бывшего шефа расистом и мошенником.

Он также рассказал, что Трампу, на тот момент кандидату в президенты США, было заранее известно, что WikiLeaks планирует опубликовать украденные у Демократической партии США документы, нанеся таким образом ущерб кампании его конкурентки Хиллари Клинтон.

В Белом доме заявили, что Коэн врет, чтобы сократить себе срок заключения.

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