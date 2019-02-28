Дети Трампа были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве - Коэн
Иванка Трамп и Дональд Трамп младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.
Об этом бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США, пишет AP.
Коэн рассказал, что он примерно 10 раз информировал Иванку и Дональда-младшего об этой сделке.
Заявление Коэна противоречит утверждениям Трампа-младшего, который заявлял Конгрессу в 2017 году, что был только "периферически осведомлен" о предложении.
Трамп-младший назвал Коэна недовольным бывшим сотрудником, который просто хочет спасти себя.
Дональд и его брат Эрик Трампы предположили, что Коэн обижен на их семью, потому что ему отказали в работе в Белом доме. Коэн это заявление отверг.
Как сообщалось, во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США Коэн заявил, что Трамп не прямо указывал ему врать Конгрессе о его бизнессе с РФ. Адвокат назвал своего бывшего шефа расистом и мошенником.
Он также рассказал, что Трампу, на тот момент кандидату в президенты США, было заранее известно, что WikiLeaks планирует опубликовать украденные у Демократической партии США документы, нанеся таким образом ущерб кампании его конкурентки Хиллари Клинтон.
В Белом доме заявили, что Коэн врет, чтобы сократить себе срок заключения.
Напоминаем:
- Коэн признал, что солгал Конгрессу, заявив, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились в начале 2016 года. По его словам, на самом деле, он работал над проектом еще в июне того года.
- Позже он сообщил, что планы по строительству Trump Tower в Москве оставались "активным предложением" еще в ноябре 2016 года, то есть еще дольше чем ранее сообщалось.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн пытается сократить срок тюремного заключения, утверждая что соврать конгрессу ему приказал сам Трамп.
- В январе прошлого сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon и собрали компрометрующую информацию о его личной жизни и финансовой деятельности.
- Из данных документа и пояснений СМИ следует, что документ был составлен для штаба демократов или штаба Клинтон в период кампании. Его утверждения основываются на анонимных сообщениях "источников". Нет никаких подтверждений его достоверности.
- Через год личный адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на новостной сайт BuzzFeed за публикацию этого досье.
- В ноябре Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
- Коэн согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании.
- Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.
- За нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу Коэн приговорен в общей сложности к трем годам заключения.