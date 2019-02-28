Гриценко и Садовый вместе скажут, как будут бороться за президентство

Кандидаты в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и "Самопомощи" Андрей Садовый совместно опубликуют согласованное решение относительно единого кандидата на выборах, когда достигнут окончательных договоренностей.

Об этом, по результатам переговоров из Садовым, написал в Facebook Гриценко.

"Прошу - не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно", - сообщил он.

По словам Гриценко, они с Садовым договорились, что обо всем сообщат совместно и односторонних комментариев не будет.

"Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - добавил он.

Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов.

Садовый считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.

Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора "объединить усилия" и "принимать решения" и сообщил о встрече с Садовым.

Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.

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