Гриценко и Садовый вместе скажут, как будут бороться за президентство

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Четверг, 28 февраля 2019, 17:16

Кандидаты в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и "Самопомощи" Андрей Садовый совместно опубликуют согласованное решение относительно единого кандидата на выборах, когда достигнут окончательных договоренностей.

Об этом, по результатам переговоров из Садовым, написал в Facebook Гриценко.

"Прошу - не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно", - сообщил он.

По словам Гриценко, они с Садовым договорились, что обо всем сообщат совместно и односторонних комментариев не будет.

"Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - добавил он.

Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов.

Садовый считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.

Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора "объединить усилия" и "принимать решения" и сообщил о встрече с Садовым.

Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.

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Напомним:

  • Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что постоянно общается с Андреем Садовым относительно возможного объединения накануне выборов и не имеют конфликтов между собой.
  • По его словам, результат переговоров должен быть до 7 марта.
  • Ранее кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал к объединению других потенциальных кандидатов Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко, партию "Сила людей".
  • Сообщалось также, что внефракционный нардеп, лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля" Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.
  • Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не планирует перед президентскими выборами объединяться с другими демократическими силами.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Анатолий Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
  • Также на вопрос, если бы Садовый и Гриценко объединились, то как бы проголосовали, то Гриценко готовы были отдать свои голоса 15,6% респондентов.
  • Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% - опрошенных, а за Гриценко - 8,8%.
  • На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% - Садовый.
  • При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
  • Как сообщалось, существует соглашение, где прописано, что "Самопомощь" и ДемАльянс обязуются поддержать единого кандидата в президенты от демократических сил. Они должны повести социсследования, к которым не будет подозрений. И если у Садового меньше шансов - он снимается в пользу более сильного кандидата, то есть Гриценко.

Украинская правда

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Темы: Садовый Гриценко виборы выборы президента 2019


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