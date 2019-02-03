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Епифаний призвал иерархов к единству под "крышей" ПЦУ

Воскресенье, 3 февраля 2019, 11:38
Епифаний призвал иерархов к единству под крышей ПЦУ
фото Николая Лазаренко

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал православных иерархов, духовенство, монашество и мирян к церковному единству в рамках Православной церкви Украины. 

Об этом он заявил в своем выступлении после церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины.

"Мы хотим, чтобы те православные, кто в Украине и по разным причинам не входит в поместной автокефальной УПЦ вошли в нее. Призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери Поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - заявил митрополит.

"Сейчас нам предстоит утвердить совершенное - получение Томоса - единением, продолжить развитие и укрепление церкви, расширить православное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами. Верим, что в положенное время все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви со статусом Патрирхата", - отметил Епифаний.

"Оставим в прошлом то, что нас разделяло и будем работать вместе на благо православия и Украины как Единая Поместная церковь. ... Наша церковь остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями - в Украине и за ее пределами", - призвал предстоятель ПЦУ.

Он добавил, что утверждение единой поместной церкви заключается "не только во внешних организационных мероприятиях".

"Церковь - это в первую очередь сообщество, громада, которая живет согласно установок веры, духовная жизнь, воплощение заповедей в повседневности, - отметил Епифаний.

Он также поблагодарил "всех, кто приложил усилия, чтобы сегодняшний день автокефалии ПЦУ приблизился". 

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Напомним:

Украинская правда
Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийтомос
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