Епифаний призвал иерархов к единству под "крышей" ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал православных иерархов, духовенство, монашество и мирян к церковному единству в рамках Православной церкви Украины.

Об этом он заявил в своем выступлении после церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины.

"Мы хотим, чтобы те православные, кто в Украине и по разным причинам не входит в поместной автокефальной УПЦ вошли в нее. Призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери Поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - заявил митрополит.

"Сейчас нам предстоит утвердить совершенное - получение Томоса - единением, продолжить развитие и укрепление церкви, расширить православное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами. Верим, что в положенное время все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви со статусом Патрирхата", - отметил Епифаний.

"Оставим в прошлом то, что нас разделяло и будем работать вместе на благо православия и Украины как Единая Поместная церковь. ... Наша церковь остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями - в Украине и за ее пределами", - призвал предстоятель ПЦУ.

дополняется

Читайте также:

Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним: