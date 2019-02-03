Епифаний призвал иерархов к единству под "крышей" ПЦУ
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал православных иерархов, духовенство, монашество и мирян к церковному единству в рамках Православной церкви Украины.
Об этом он заявил в своем выступлении после церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины.
"Мы хотим, чтобы те православные, кто в Украине и по разным причинам не входит в поместной автокефальной УПЦ вошли в нее. Призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери Поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - заявил митрополит.
"Сейчас нам предстоит утвердить совершенное - получение Томоса - единением, продолжить развитие и укрепление церкви, расширить православное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами. Верим, что в положенное время все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви со статусом Патрирхата", - отметил Епифаний.
"Оставим в прошлом то, что нас разделяло и будем работать вместе на благо православия и Украины как Единая Поместная церковь. ... Наша церковь остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями - в Украине и за ее пределами", - призвал предстоятель ПЦУ.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- 3 февраля в Софии Киевской прошла церемония интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. Участие в церемонии приняли представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти - Петр Порошенко с супругой, Юлия Тимошенко, Андрей Садовый и др., а также верующие.
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