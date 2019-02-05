ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 февраля отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам.По словам представителя ЦИК Константина Хивренко, основания для отказа в основном "тривиальные".
Об этом Хивренко заявил в эфире "Громадського".
"Обычно основания таковы: не внесение денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - отметил спикер.
По его словам, также были случаи, когда документы подавали не в установленный законом способ.
"Были пара прецедентов, когда это направлялось по почте или электронной почте", - добавил он.
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Напомним:
- 4 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек.
- В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь.
- Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля, но срок подачи документов уже закончился.
- Ранее ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в президенты на выборах 2019 года.
- Выборы президента пройдут 31 марта.
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