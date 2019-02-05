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ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам

Вторник, 5 февраля 2019, 00:45
ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 февраля отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам.По словам представителя ЦИК Константина Хивренко, основания для отказа в основном "тривиальные".

Об этом Хивренко заявил в эфире "Громадського".

"Обычно основания таковы: не внесение денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - отметил спикер.

По его словам, также были случаи, когда документы подавали не в установленный законом способ.

"Были пара прецедентов, когда это направлялось по почте или электронной почте", - добавил он.

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Напомним:

  • 4 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек.
  • В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь.
  • Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля, но срок подачи документов уже закончился.
  • Ранее ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в президенты на выборах 2019 года.
  • Выборы президента пройдут 31 марта.

Темы: ЦИКвиборывыборы президента 2019
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