ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 февраля отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам.По словам представителя ЦИК Константина Хивренко, основания для отказа в основном "тривиальные".

Об этом Хивренко заявил в эфире "Громадського".

"Обычно основания таковы: не внесение денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - отметил спикер.

По его словам, также были случаи, когда документы подавали не в установленный законом способ.

"Были пара прецедентов, когда это направлялось по почте или электронной почте", - добавил он.

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Напомним: