ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам

Центральна виборча комісія станом на 4 лютого відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам. За словами речника ЦВК Костянтина Хівренка, підстави для відмови здебільшого "тривіальні".

Про це Хівренко заявив в ефірі "Громадського".

"Зазвичай підстави такі: не внесення грошової застави у розмірі 2,5 мільйона гривень, неповний перелік документів із тих, що передбачені законодавством, помилки і неточності в документах", - зазначив речник.

За його словами, також були випадки, коли документи подавали не у встановлений законом спосіб.

"Були пару прецедентів, коли це надсилалось поштою або електронною поштою", - додав він.

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