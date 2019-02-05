ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам
Вівторок, 5 лютого 2019, 00:45
Центральна виборча комісія станом на 4 лютого відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам. За словами речника ЦВК Костянтина Хівренка, підстави для відмови здебільшого "тривіальні".
Про це Хівренко заявив в ефірі "Громадського".
"Зазвичай підстави такі: не внесення грошової застави у розмірі 2,5 мільйона гривень, неповний перелік документів із тих, що передбачені законодавством, помилки і неточності в документах", - зазначив речник.
За його словами, також були випадки, коли документи подавали не у встановлений законом спосіб.
"Були пару прецедентів, коли це надсилалось поштою або електронною поштою", - додав він.
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Нагадаємо:
- 4 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.
- Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.
- Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.
- Раніше ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти на виборах 2019 року.
- Вибори президента пройдуть 31 березня.