Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам

Вівторок, 5 лютого 2019, 00:45
ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам

Центральна виборча комісія станом на 4 лютого відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам. За словами речника ЦВК Костянтина Хівренка, підстави для відмови здебільшого "тривіальні".

Про це Хівренко заявив в ефірі "Громадського".

"Зазвичай підстави такі: не внесення грошової застави у розмірі 2,5 мільйона гривень, неповний перелік документів із тих, що передбачені законодавством, помилки і неточності в документах", - зазначив речник.

За його словами, також були випадки, коли документи подавали не у встановлений законом спосіб.

"Були пару прецедентів, коли це надсилалось поштою або електронною поштою", - додав він.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • 4 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.
  • Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.
  • Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.
  • Раніше ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти на виборах 2019 року.
  • Вибори президента пройдуть 31 березня.

Теми: ЦВКвиборивибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ЦВК
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: