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Порошенко верит, что ВР найдет 300 голосов на закрепление курса на ЕС и НАТО

Вторник, 5 февраля 2019, 01:54

Президент Петр Порошенко верит, что в Верховной Раде найдется 300 голосов для поддержки во втором чтении законопроекта о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"Я верю в Верховную Раду Украины. Когда надо было, в самых тяжелых ситуациях она находила силы для объединения.

Вторым основанием для оптимизма является то, что дважды Верховная Рада поддержала этот президентский законопроект о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО, и два раза это было больше 300 голосов", - отметил Порошенко.

"Сейчас нельзя считать, что победа в кармане, потому что за каждую победу надо бороться. Единство патриотически настроенных народных депутатов с разными политическими взглядами - сейчас то, что нам нужно больше всего", - подчеркнул он.

Порошенко напомнил, что за отсутствие единства между политиками сто лет назад украинский народ заплатил очень высокую цену.

"Мы не должны больше допустить, чтобы эта цена снова легла на плечи украинского народа. Именно поэтому это голосование столь важно.

У меня просьба - позвоните своему депутату, попросите, чтобы в этот день он обязательно был в зале, проголосовал и поддержал. Это будет не моя, е парламентариев, а наша общая победа", - заявил президент.

"Верховная Рада планирует 7 февраля рассмотреть во втором чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Об этом говорится в проекте расписания заседаний парламента на 5-8 февраля 2019 года", - пишет "Укринформ".

Подробнее о содержании предлагаемых изменений читайте в статье "Что на самом деле изменят евроатлантические нормы в Конституции".

Напомним: 

Темы: ПорошенкоВерховная РадаЕСНАТО
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