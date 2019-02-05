ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший
За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 4 раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный погиб, еще 1 - получил ранение..
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 февраля.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись:
дважды из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов - в районе поселка Опытное, из стрелкового оружия - в районе поселка Невельске", - подчеркнули в штабе.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: дважды из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вольный, дважды из гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское, из минометов калибра 82 мм - в районе поселка Крымское.
По данным разведки, 4 февраля 6 оккупантов уничтожено и 4 получили тяжелые ранения.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.