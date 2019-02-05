Число жертв аварии неподалеку от КПВВ "Марьинка" увеличилось

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Вторник, 5 февраля 2019, 16:47

Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 5 февраля между м. Марьинка и м. Курахово Донецкой области, возросло до 6 человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области. Ранее сообщалось о 5 погибших.

Между Марьинкой и Курахово во вторник утром произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. На месте погибли 5 человек, еще 3 пострадали

В автомобиле Daewoo Lanos сначала было 4 погибших, в автомобиле Chevrolet Lacetti – 1 погибший и 3 пострадавших.

Пострадавших госпитализировали в Кураховскую городскую больницу, где один из них умер.

 
ДТП в Донецкой области 
ГСЧС
 

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Темы: ДТП Донецкая область


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