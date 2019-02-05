В трех областях запустят проект по обучению и трудоустройству ветеранов

До июня 2020 года на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей будет действовать пилотный проект по трудоустройству и обучению ветеранов.

Он будет первым шагом в сотрудничестве Министерства по делам ветеранов и Международной организации по миграции Агентства ООН (IOM Ukraine), сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

На встрече с главой представительства Международной организации по миграции Агентства ООН Томасом Лотаром Вайсом договорились подписать Меморандум о сотрудничестве.

"Томас Лотар Уайс представил пилотный проект, направленный на реинтеграцию ветеранов АТО/ООС. Проект должен помочь им с трудоустройством и началом собственного дела", – отметила Фриз.

"Данный пилотный проект рассчитан на 18 месяцев и будет длиться до июня 2020 года. Пилот будет действовать на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей. Одним из компонентов этого проекта станут курсы повышения квалификации, переквалификации", – уточнила она.

Министерство ветеранов готово поддержать этот проект и предоставить ему информационную поддержку.

"Мы готовы приобщиться к процессу и помочь ветеранам получить информацию – и в итоге присоединиться к вашим тренингам", – отметила Фриз