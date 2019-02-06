Кабмин прекратил действие еще одного соглашения с Россией
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.
Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.
Кроме того, отмечалось, что информация, полученная одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, которая передала эту информацию.
Сообщается, что Министерству иностранных дел Украины поручено довести до сведения правительство России о прекращении действия данного документа.
Напомним:
- 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
- За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.
- 10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора.
- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
- Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.
- Ранее Украина прекратила действие нескольких договоров с РФ.
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