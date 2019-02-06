Кабмин прекратил действие еще одного соглашения с Россией

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, полученная одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, которая передала эту информацию.

Сообщается, что Министерству иностранных дел Украины поручено довести до сведения правительство России о прекращении действия данного документа.

Напомним: