Симоненко подал в суд на ЦИК, который не сделал его кандидатом

Петр Симоненко обжаловал в суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты на предстоящих выборах от Коммунистической партии Украины.

Об этом свидетельствуют материалы шестого апелляционного административного суда.

Истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко кандидатом.

Согласно постановлению суда, иск должен быть рассмотрен 6 февраля.

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