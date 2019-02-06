Симоненко подал в суд на ЦИК, который не сделал его кандидатом

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Среда, 6 февраля 2019, 12:48

Петр Симоненко обжаловал в суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты на предстоящих выборах от Коммунистической партии Украины.

Об этом свидетельствуют материалы шестого апелляционного административного суда.

Истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко кандидатом.

Согласно постановлению суда, иск должен быть рассмотрен 6 февраля.

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Напомним:

  • 2 февраля Центральная избирательная комиссия отказала лидеру "Коммунистической партии Украины" Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.
  • Комиссия установила, что Симоненко выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.
  • Также в комиссии подчеркнули, что анкета кандидата, поданная Симоненко, не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днем ​​выборов лет.
  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • На внеочередном съезде партии 3 января Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко.
  • В КИУ заявили, что Симоненко не сможет зарегистрироваться кандидатом на пост президента, однако может пойти на выборы как самовыдвиженец.
  • По состоянию на 6 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 34 кандидата на пост президента Украины.

Валентина Романенко, УП

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Темы: выборы президента 2019 Симоненко


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