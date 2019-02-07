СМИ: Трамп с недоверием относится к собственной разведке

Президент США Дональд Трамп часто пренебрегает ежедневными отчетами разведслужб и редко посещает специальные брифинги.

Об этом сообщает телеканал CBS News на основании недавно обнародованного личного графика Трампа и свидетельств представителей разведывательного сообщества США.

"Трамп регулярно не читает подготовленные для него ежедневные отчеты разведки и сравнительно редко участвует в брифингах с участием руководителей разведслужб", - говорится в материале.

"Серия недавно опубликованных в медиа ежедневных графиков американского президента свидетельствует о том, что за последние 85 дней он присутствовал на 17 брифингах разведслужб. Трамп посещает их примерно с такой же частотой, как и его предшественники - Обама и Клинтон.

Но в отличие от них, Трамп нерегулярно читает письменные информационные доклады, которые ежедневно отправляются в Белый дом", - подчеркивает CBS News.

Чиновники сообщили телеканалу, что глава Белого дома "часто ставит под сомнение" правдивость разведывательной информации.

Когда Трамп имеет свое мнение относительно чего-то, чиновникам очень трудно убедить его, даже если в доказательство этому есть много подтверждений того, что президент ошибается.

"А когда он сомневается в том, что ему говорят, он часто требует железобетонных доказательств, которые редко можно получить средствами разведки", - говорится в статье.