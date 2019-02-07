ЗМІ: Трамп з недовірою ставиться до власної розвідки

Президент США Дональд Трамп часто нехтує щоденними звітами розвідслужб і рідко відвідує спеціальні брифінги.

Про це повідомляє телеканал CBS News на підставі недавно оприлюдненого особистого графіка Трампа та свідчень представників розвідувального товариства США.

"Трамп регулярно не читає підготовлені для нього щоденні звіти розвідки та порівняно рідко бере участь у брифінгах за участю керівників розвідслужб", - йдеться у матеріалі.

"Серія нещодавно опублікованих у медіа щоденних графіків американського президента свідчить, що за останні 85 днів він був присутнім на 17 брифінгах розвідслужб. Трамп відвідує їх приблизно з такою ж частотою, як і його попередники - Обама і Клінтон.

Але на відміну від них, Трамп нерегулярно читає письмовий інформаційні доповіді, які щодня надсилаються до Білого дому", підкреслює CBS News.

Чиновники повідомили телеканалу, що глава Білого дому "часто ставить під сумнів" правдивість розвідувальної інформації.

Коли Трамп має свою думку відносно чогось, чиновникам надзвичайно важко переконати його, навіть якщо на доказ цьому є багато підтверджень того, що президент помиляється.

"А коли він сумнівається в тому, що йому кажуть, він часто вимагає залізобетонних доказів, що рідко можна отримати засобами розвідки", - йдеться у статті.