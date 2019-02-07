Полиция открыла два дела по заявлениям Тимошенко об избирательных нарушениях

В полицию поступило два заявления от кандидата в президенты, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко относительно нарушения избирательного законодательства, открыты уголовные производства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Она прислала заявление, его зарегистрировали", - сообщили в МВД.

Заявления поступили в дежурную часть полиции в Киеве вечером 6 февраля.

Отмечается, что одно заявление касалось факта возможного умышленного предоставления в орган ведения Государственного реестра избирателей неправдивых ведомостей, в результате чего численность избирателей увеличилось приблизительно на 1 миллион.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.158 УКУ (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей).

Второе заявление касалось того, что агитаторы одного из кандидатов в президенты планировали платить по 1 тысяче гривен за поддержку этого кандидата на выборах.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.160 УКУ (подкуп избирателя).

Как сообщили "Украинской правде" в Нацполиции, всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 761 сообщение о нарушениях избирательного законодательства, открыто 19 уголовных производств и составлено 170 админматериалов по фактам нарушения в избирательной сфере.

"8 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства. В частности, по одному по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права), ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения реестра избирателей) и ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования избирательной партии) и пять по ст. 170 (подкуп избирателей)", - сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Еще 11 уголовных производств, по его словам, связаны с проведением избирательной кампании.

"Из них семь по ст. 296 (хулиганство), два – по ст. 171 (препятствование законной деятельности журналиста), одно по ч. 2 ст. 365 (превышение власти работником правоохранительного органа), одно по трем статьям: ст. 342 (сопротивление представителю власти), ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля) и ст. 296 (хулиганство) ", - подытожил Тракало.

Напомним: