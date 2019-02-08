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Аваков взял под контроль реестр избирателей

Пятница, 8 февраля 2019, 00:07

МВД проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было "мертвых душ" из оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть".

"В последнее время мы фиксируем то, что количество людей, которые пересекают линию соприкосновения и регистрируют свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз. Действительно ли это люди стремятся проголосовать, или это схема, которую нам навязывает наш иностранный враг? И мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни мертвых душ, ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует", - сказал Аваков.

Министр призвал членов избирательной комиссии воздержаться от участия в криминальных схемах.

"Мы имеем базу данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, который не пересекал границу и находится за границей, то это уголовная ответственность. Поэтому я хочу сказать членам комиссии, не берите участие ни в каких схемах", - отметил Аваков.

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