Аваков взял под контроль реестр избирателей
МВД проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было "мертвых душ" из оккупированной территории Донбасса и Крыма.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть".
"В последнее время мы фиксируем то, что количество людей, которые пересекают линию соприкосновения и регистрируют свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз. Действительно ли это люди стремятся проголосовать, или это схема, которую нам навязывает наш иностранный враг? И мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни мертвых душ, ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует", - сказал Аваков.
Министр призвал членов избирательной комиссии воздержаться от участия в криминальных схемах.
"Мы имеем базу данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, который не пересекал границу и находится за границей, то это уголовная ответственность. Поэтому я хочу сказать членам комиссии, не берите участие ни в каких схемах", - отметил Аваков.
Арсен #Аваков: МВС вже проводить моніторинг ситуації, щоб у реєстрах виборців не було «мертвих душ» з окупованої території Донбасу і Криму.— МВС України (@MVS_UA) 7 лютого 2019 р.
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Напоминаем:
- Ранее Аваков предупреждал, что МВД вместе с пограничной службой будет контролировать процесс выборов в пограничных областях, чтобы за граждан, находящихся за рубежом, не голосовали другие люди.
- Министр также заявлял, что если Национальные дружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, полиция будет это пресекать.
- Глава МВД сообщал, что полиция наблюдает попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента.
- На сайте Нацполиции создали также специальную рубрику, где правоохранители будут аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тем или иным фактом.
- МВД и ЦИК заключили меморандум о сотрудничестве. Также полиция договорилась о сотрудничестве с ключевыми общественными организациями, которые занимаются наблюдением за выборами.