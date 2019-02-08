НАПК составило 14 протоколов на мэра Сум, который выписывал себе премии

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 20 админпротоколов за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства относительно четырех человек, у которых обнаружили конфликт интересов.

Об этом сообщает 8 февраля пресс-служба НАПК.

Так, 14 админпротоколов касаются Сумского городского головы Александра Лысенко, который издавал распоряжения о премировании работников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал НАПК о наличии у него реального конфликта интересов.

Отмечается, что мэр по своему усмотрению и видение оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат.

Кроме этого, агентство решило направить в суд 4-х админпротоколов в отношении депутатов Бориспольского городского совета Киевской области Николая Гроны (отец) и Евгения Гроны (сын).

Депутаты не сообщили горсовет о наличии у них реального конфликта интересов и добились снижения арендной платы за пользование земельным участком для своего предприятия.

Еще два админпротокола составлены в отношении бывшего начальника Херсонского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Юрия Кана, который назначил на должность медсестры свою жену.

В НАПК разъясняют, что в статье 172-7 КУоАП под реальным конфликтом интересов следует понимать противоречие между частным интересом лица и его служебными или представительскими полномочиями, что влияет на объективность или беспристрастность принятия решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения указанных полномочий.