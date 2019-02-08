После 14 февраля в Украину вернутся морозы

После 14 февраля синоптики прогнозируют снижение температуры - местами до 12-15° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает "Укринформ".

9 февраля в Украине будет переменная облачность, без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в большинстве южных и западных областей ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

10 февраля в Украине прогнозируют переменную облачность, 11 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, лишь 11 февраля ночью на крайнем западе, днем ​​в западных областях небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

На дорогах северных, восточных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, и южный, 5-10 м/с, днем ​​11 февраля, кроме восточной и западной части, отдельные порывы 15 м/с.

Температура 10 февраля в южной и западной частях ночью 0-5° мороза, днем ​​4-9° тепла, на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем ​​0-5° тепла (в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях около 0°). 11 февраля ночью 0-5° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-3° тепла; днем 2-7° тепла, в южной части до 11°.

12 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег (ночью в Карпатах и ​​на Закарпатье сильный снег), в южных областях днем ​​осадки преимущественно в виде дождя в восточных областях, ночью и в Приазовье без осадков; температура в течение суток в западных областях 0-5° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 3° тепла (днем в южных областях 2-8° тепла).

13 февраля - небольшой снег, температура ночью 1-7° мороза (в Карпатах до 10-12° мороза), днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла.

14-16 февраля также будет небольшой снег, 17-18 февраля без осадков. В настоящее время синоптики прогнозируют снижение температуры: ночью 4-10° мороза, в Карпатах, северных и восточных областях местами 12-15° мороза; днем 1-6° мороза; на юге страны ночью 1-7° мороза, днем ​​0-4° тепла.

В столице 9 февраля - переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9° мороза, днем ​​около 0°, по области - ночью 6-11° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

10 февраля в Киеве переменная облачность, 11-го - облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, днем ​​11 февраля отдельные порывы 15 м/с. Температура 10 февраля ночью 4-9° мороза, днем ​​0-5° тепла; 11 февраля ночью 0-5° мороза, днем ​​2-7° тепла.

12 февраля в столице осадки преимущественно в виде мокрого снега; температура ночью и днем ​​0-3° тепла. 13 февраля - небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°.