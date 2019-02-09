Боевики ОРДЛО используют лазерное оружие - пограничники

2739 просмотров
Суббота, 9 февраля 2019, 16:05

Пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали признаки использования боевиками ОРДЛО лазерного оружия.

Об этом 9 февраля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"До 4:00, начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты", - заявили в ГПСУ.

По данным пограничников, из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точные места выхода луча установить не удалось.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия спецназначения доведена до международных и правозащитных организаций.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения ГПСУ "неоднократно фиксировали подобные случаи".

"В течение 2016-2018 гг. входе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского погранотряда: они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы", - сообщили в Пограничной службе.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОРДЛО оружие Минские соглашения Пограничная служба


powered by lun.ua
По теме
Боевики накрыли гранатометным огнем позиции ООС у Авдеевки, есть погибший и раненые 8 февраля 2019, 18:21
Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у хутора Вольный, есть раненый 5 февраля 2019, 18:40
Боевики заявляют, что приговорили к 13 годам тюрьмы "диверсанта СБУ" 5 февраля 2019, 13:02
Все новости
Главные новости
Между участниками акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и полицией произошли столкновения
Охранники форума Порошенко порвали плакат о Гандзюк
Боевики ОРДЛО используют лазерное оружие - пограничники
Суд в Англии признал ущерб для репутации Порошенко от статьи ВВС - юрист
Все новости
Instagram дня

Яркие торты от 14-летнего кондитера

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

исследование

Пациенты, которые не меняют своего врача, живут дольше

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів