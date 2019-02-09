Боевики ОРДЛО используют лазерное оружие - пограничники

Пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали признаки использования боевиками ОРДЛО лазерного оружия.

Об этом 9 февраля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"До 4:00, начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты", - заявили в ГПСУ.

По данным пограничников, из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точные места выхода луча установить не удалось.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия спецназначения доведена до международных и правозащитных организаций.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения ГПСУ "неоднократно фиксировали подобные случаи".

"В течение 2016-2018 гг. входе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского погранотряда: они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы", - сообщили в Пограничной службе.