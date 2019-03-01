Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Мартыненко: Еще двоих подозреваемых отдали под суд

Пятница, 1 марта 2019, 13:09

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух человек, обвиняемых в завладении средствами ГП "Энергоатом" на сумму более 6,4 млн евро.

Речь идет о контрактах национальной энергогенерирующей компании на поставку оборудования от чешской компании "Skoda JS" и связанном с этим контракте между "Skoda JS" и "Bradcrest Investments SA" на общую сумму 6400 777,5 евро.

Обвинительный акт по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по существу, сообщает САП, не называя имен.

"Обвиняемые лица скрывались от органа досудебного расследования и были объявлены в розыск, но в дальнейшем задержаны и доставлены в суд", – заявляет ведомство.

По данным следствия, преступление совершила организованная группа лиц. Обвинения по ним уже рассматривает коллегия судей Шевченковского суда по делу №761/18763/18.

А должностными лицами чешской компании и легализацией средств занимаются компетентные органы Чехии и Швейцарии, отмечает САП.

Читайте также Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко

Напомним:

  • 25 октября 2017 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении имуществом "НАЭК ""Энергоатом" экс-нардепу Николаю Мартыненко и экс-руководителю структурного подразделения этого госпредприятия. По версии следствия, эти двое с еще двумя лицами организовали коррупционную схему, в результате которой "Энергоатом" понес ущерб на 6,4 млн евро.
  • В ноябре 2017 года производство о завладении средств "Энергоатома" в размере 6,4 млн евро объединили с расследованием о завладении средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл.
  • В феврале 2018 года НАБУ сообщало, что задержало посредника по делу Мартыненко, который выступал представителем компании "Bradcrest Investments S.A." (Панама).
  • 22 мая 2018 обвинительный акт в отношении 6 лиц, задействованных в "деле Мартыненко" направлено в суд. Еще один был под следствем, а трое – в розыске.
  • 12 октября 2018 года НАБУ сообщило, что в Киеве задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами "НАЭК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн євро евро. Павел Скаленко был в розыске. Соломенский райсуд Киева арестовал его.
  • 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.
  • По данным САП, с 2013-го по 2016 годы преступная организация, в которую входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.
  • Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).
  • 22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров. 
  • 29 января 2018 года суд отказался продлить возложенные на Мартыненко обязательства.
  • 22 октября Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело Мартыненко по существу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭнергоатомМартыненкоАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Энергоатом
ЗАЭС работает в штатном режиме. Уровень воды в пруду-охладителе тоже стабилен
Правительство утвердило план корпоратизации "Энергоатома"
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"
Последние новости
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
Все новости...
Реклама: