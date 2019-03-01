Дело Мартыненко: Еще двоих подозреваемых отдали под суд

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Пятница, 1 марта 2019, 14:09

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух человек, обвиняемых в завладении средствами ГП "Энергоатом" на сумму более 6,4 млн евро.

Речь идет о контрактах национальной энергогенерирующей компании на поставку оборудования от чешской компании "Skoda JS" и связанном с этим контракте между "Skoda JS" и "Bradcrest Investments SA" на общую сумму 6400 777,5 евро.

Обвинительный акт по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по существу, сообщает САП, не называя имен.

"Обвиняемые лица скрывались от органа досудебного расследования и были объявлены в розыск, но в дальнейшем задержаны и доставлены в суд", – заявляет ведомство.

По данным следствия, преступление совершила организованная группа лиц. Обвинения по ним уже рассматривает коллегия судей Шевченковского суда по делу №761/18763/18.

А должностными лицами чешской компании и легализацией средств занимаются компетентные органы Чехии и Швейцарии, отмечает САП.

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Напомним:

  • 25 октября 2017 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении имуществом "НАЭК ""Энергоатом" экс-нардепу Николаю Мартыненко и экс-руководителю структурного подразделения этого госпредприятия. По версии следствия, эти двое с еще двумя лицами организовали коррупционную схему, в результате которой "Энергоатом" понес ущерб на 6,4 млн евро.
  • В ноябре 2017 года производство о завладении средств "Энергоатома" в размере 6,4 млн евро объединили с расследованием о завладении средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл.
  • В феврале 2018 года НАБУ сообщало, что задержало посредника по делу Мартыненко, который выступал представителем компании "Bradcrest Investments S.A." (Панама).
  • 22 мая 2018 обвинительный акт в отношении 6 лиц, задействованных в "деле Мартыненко" направлено в суд. Еще один был под следствем, а трое – в розыске.
  • 12 октября 2018 года НАБУ сообщило, что в Киеве задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами "НАЭК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн євро евро. Павел Скаленко был в розыске. Соломенский райсуд Киева арестовал его.
  • 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.
  • По данным САП, с 2013-го по 2016 годы преступная организация, в которую входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.
  • Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).
  • 22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров. 
  • 29 января 2018 года суд отказался продлить возложенные на Мартыненко обязательства.
  • 22 октября Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело Мартыненко по существу.

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Темы: Энергоатом Мартыненко Антикоррупционная прокуратура


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