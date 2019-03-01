Дело Мартыненко: Еще двоих подозреваемых отдали под суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух человек, обвиняемых в завладении средствами ГП "Энергоатом" на сумму более 6,4 млн евро.

Речь идет о контрактах национальной энергогенерирующей компании на поставку оборудования от чешской компании "Skoda JS" и связанном с этим контракте между "Skoda JS" и "Bradcrest Investments SA" на общую сумму 6400 777,5 евро.

Обвинительный акт по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по существу, сообщает САП, не называя имен.

"Обвиняемые лица скрывались от органа досудебного расследования и были объявлены в розыск, но в дальнейшем задержаны и доставлены в суд", – заявляет ведомство.

По данным следствия, преступление совершила организованная группа лиц. Обвинения по ним уже рассматривает коллегия судей Шевченковского суда по делу №761/18763/18.

А должностными лицами чешской компании и легализацией средств занимаются компетентные органы Чехии и Швейцарии, отмечает САП.

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