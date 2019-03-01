Лукашенко планирует в шестой раз править Беларусью

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Пятница, 1 марта 2019, 15:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует снова баллотироваться на очередных президентских выборах.

Об этом он сказал в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности, передает белорусский "Интерфакс".

"Как мне сейчас кажется, я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что думает так сделать сейчас, но все может измениться в силу здоровья или других обстоятельств.

"Но я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого, можете за меня не голосовать. Это будет нормально", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что если что-то обвалится потом и его кто-то упрекнет, он скажет: "вы могли за меня не проголосовать".

По его словам, он не планирует вести предвыборную кампанию, поскольку много лет работает президентом и его "каждая собака в каждом дворе знает".

"Если меня не выберут я не обижусь, я буду понимать что пришло мое время уходить", - добавил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не намерен удерживать власть и передавать ее по наследству.

"Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут",  - отметил он.

Вместе с тем глава Беларуси отметил необходимость изменить Конституцию в вопросе ограничения президентских полномочий и "транзита" власти, но не перед ближайшими выборами, потому что их нужно провести спокойно в "стабильном обществе".

Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года.

В пятый раз он был избран президентом в 2015 году.

Следующие президентские выборы должны пройти в Беларуси в  2020 году.

Украинская правда

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Темы: Беларусь Лукашенко президент виборы


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