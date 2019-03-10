Аудит оборонки: Порошенко назвал три дальнейших шага
Аудит "Укроборонпрома" должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний.
Об этом вечером 10 марта в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Аудит "Укроборонпрома" - чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы делала одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.
По его словам, правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".
"Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - отметил президент.
"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - заявил Порошенко.
Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".
"И это должно быть абсолютно прозрачно, общественность должна быть хорошо осведомлена - что и как там происходит", - отметил глава государства.
"Если это будет шоу, причем шоу делают те, кто воровал на армии - бывшие министры, бывшие премьер-министры, - я не дам этого сделать", - подытожил Порошенко.
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Напомним,
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с СНБО.
- Президент Петр Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов срочной проверки информации, изложенной в расследовании, а также о необходимости проведения международного аудита в Укроборонпроме до конца 2019 года.
- Данные системы закупок "Prozorro", по информации "Наших грошей", свидетельствуют, что тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
- В НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, которые изложены в расследовании СМИ, а генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.
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