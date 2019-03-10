Аудит оборонки: Порошенко назвал три дальнейших шага

Аудит "Укроборонпрома" должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний.

Об этом вечером 10 марта в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Аудит "Укроборонпрома" - чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы делала одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.

По его словам, правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".

"Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - отметил президент.

"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - заявил Порошенко.

Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".

"И это должно быть абсолютно прозрачно, общественность должна быть хорошо осведомлена - что и как там происходит", - отметил глава государства.

"Если это будет шоу, причем шоу делают те, кто воровал на армии - бывшие министры, бывшие премьер-министры, - я не дам этого сделать", - подытожил Порошенко.

Читайте также:

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним,