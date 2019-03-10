Аудит оборонки: Порошенко назвал три дальнейших шага

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Воскресенье, 10 марта 2019, 23:28
фото - УНИАН

Аудит "Укроборонпрома" должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний.

Об этом вечером 10 марта в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Аудит "Укроборонпрома" - чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы делала одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.

По его словам, правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".

"Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - отметил президент.

"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - заявил Порошенко.

Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".

"И это должно быть абсолютно прозрачно, общественность должна быть хорошо осведомлена - что и как там происходит", - отметил глава государства.

"Если это будет шоу, причем шоу делают те, кто воровал на армии - бывшие министры, бывшие премьер-министры, - я не дам этого сделать", - подытожил Порошенко.

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Напомним, 

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с СНБО.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов срочной проверки информации, изложенной в расследовании, а также о необходимости проведения международного аудита в Укроборонпроме до конца 2019 года.
  • Данные системы закупок "Prozorro", по информации "Наших грошей", свидетельствуют, что тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
  • В НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, которые изложены в расследовании СМИ, а генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром скандал Порошенко


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