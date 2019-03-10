Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аудит оборонки: Порошенко назвал три дальнейших шага

Воскресенье, 10 марта 2019, 22:28
Аудит оборонки: Порошенко назвал три дальнейших шага
фото - УНИАН

Аудит "Укроборонпрома" должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний.

Об этом вечером 10 марта в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Аудит "Укроборонпрома" - чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы делала одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.

По его словам, правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".

"Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - отметил президент.

"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - заявил Порошенко.

Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".

"И это должно быть абсолютно прозрачно, общественность должна быть хорошо осведомлена - что и как там происходит", - отметил глава государства.

"Если это будет шоу, причем шоу делают те, кто воровал на армии - бывшие министры, бывшие премьер-министры, - я не дам этого сделать", - подытожил Порошенко.

Читайте также:

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним, 

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с СНБО.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов срочной проверки информации, изложенной в расследовании, а также о необходимости проведения международного аудита в Укроборонпроме до конца 2019 года.
  • Данные системы закупок "Prozorro", по информации "Наших грошей", свидетельствуют, что тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
  • В НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, которые изложены в расследовании СМИ, а генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромскандалПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
Все новости...
Реклама: