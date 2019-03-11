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Новости дня: Все органы закрывают дела за взятки, Белецкий против СБУ, новые президентские рейтинги

Понедельник, 11 марта 2019, 20:28

Все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали об этом и закрывали дела за взятки, в Нацкорпусе заявляют, что СБУ по приказу Порошенко собирается устранять националистов – новости, которые были актуальны 11 марта.

О следственных органах и коррупции

Все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали об этом и закрывали дела за взятки.

Правоохранители расследовали деятельность, в частности, фирмы "Оптимумспецдеталь", которая была задействована в масштабных сделках.

Журналисты "Bihus.info" утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства. А потом закрывали.

О Билецком и СБУ

СБУ ожидает, что Белецкий обнародует данные, подтверждающие его слова о подготовке СБУ покушения на лидеров "Национального корпуса".

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит репрессии и физическое уничтожение представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

О президентских рейтингах

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать.

Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,3%), третью – Петр Порошенко (16,8%). За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3% респондентов.

О Труханове

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации.

О других важных новостях

В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.

Агентство "Интерфакс-Украина" обнародовало фамилии восьми граждан России, против которых ЕС введет индивидуальные санкции в связи с керченской агрессией. Все восемь человек – российские военнослужащие и представители ФСБ.

МИД Австрии в понедельник вызвал на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу из-за запрета на въезд в Украину руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершютцу, и заявил, что этот шаг противоречит ценностям Соглашения об асоцаации с ЕС.

Украинская правда

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Темы: взяткаГладковскийвыборы президента 2019СБУБилецкий
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