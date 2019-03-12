СБУшника из скандала с Гладковским судят не за махинации в оборонпроме

Сотрудника Службы безопасности Дмитрия Москаленко и предпринимателя Андрея Рогозу, которые фигурируют в расследовании журналистов о хищениях в обороне комплексе, судят за мошенничество на почти 20 миллионов гривен.

Об этом говорится в материалах судебных решений.

Дело против Москаленко, Рогозы и третьего обвиняемого, сотрудника СБУ Валерия Тирана, никоим образом не касается махинаций в "Укроборонпроме".

По версии следствия, мужчины ввели в заблуждение гражданскую жену бывшего чиновника, завладев ее средствами целом на 19 741 600 гривен.

Экс-заместителя министра экономического развития и торговли Александра Сухомлина в 2016 году задержали по делу о преступной группировке бывшего президента Виктора Януковича. Его гражданская жена, желая найти качественную юридическую помощь, обратилась к Рогозе, с которым давно была знакома.

Рогоза не имел реальной возможности оказать помощь, но решил обмануть женщину и получить от него деньги. Для этого, по версии следствия, он вступил в сговор с Москаленко и Тираном. Средства трое обвиняемых распределили между собой.

Позже сообщники узнали, что экс-чиновнику Сухомлину предлагают заключить соглашение о признании виновности, для чего он должен дать обличительные показания против других участников группировки Януковича. Однако Рогоза и два СБУшника просили его таких показаний не давать.

По версии следствия, перед тем мужчины связались с другими неназванными представителями окружения Януковича и пообещали поспособствовать тому, чтобы Сухомлин их не выдал.

В конце концов, бывший заместитель министра понял, что знакомые жены не помогают ему, и поэтому заключил сделку со следствием, предоставив нужные обличительные показания.

В мая 2018 года Печерский райсуд Киева назначил дело против Рогозы, Москаленко и Тирана к рассмотрению.

Напомним: