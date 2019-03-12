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СБУшника из скандала с Гладковским судят не за махинации в оборонпроме

Вторник, 12 марта 2019, 18:06
СБУшника из скандала с Гладковским судят не за махинации в оборонпроме

Сотрудника Службы безопасности Дмитрия Москаленко и предпринимателя Андрея Рогозу, которые фигурируют в расследовании журналистов о хищениях в обороне комплексе, судят за мошенничество на почти 20 миллионов гривен.

Об этом говорится в материалах судебных решений.

Дело против Москаленко, Рогозы и третьего обвиняемого, сотрудника СБУ Валерия Тирана, никоим образом не касается махинаций в "Укроборонпроме".

По версии следствия, мужчины ввели в заблуждение гражданскую жену бывшего чиновника, завладев ее средствами целом на 19 741 600 гривен.

Экс-заместителя министра экономического развития и торговли Александра Сухомлина в 2016 году задержали по делу о преступной группировке бывшего президента Виктора Януковича. Его гражданская жена, желая найти качественную юридическую помощь, обратилась к Рогозе, с которым давно была знакома.

Рогоза не имел реальной возможности оказать помощь, но решил обмануть женщину и получить от него деньги. Для этого, по версии следствия, он вступил в сговор с Москаленко и Тираном. Средства трое обвиняемых распределили между собой.

Позже сообщники узнали, что экс-чиновнику Сухомлину предлагают заключить соглашение о признании виновности, для чего он должен дать обличительные показания против других участников группировки Януковича. Однако Рогоза и два СБУшника просили его таких показаний не давать.

По версии следствия, перед тем мужчины связались с другими неназванными представителями окружения Януковича и пообещали поспособствовать тому, чтобы Сухомлин их не выдал.

В конце концов, бывший заместитель министра понял, что знакомые жены не помогают ему, и поэтому заключил сделку со следствием, предоставив нужные обличительные показания.

В мая 2018 года Печерский райсуд Киева назначил дело против Рогозы, Москаленко и Тирана к рассмотрению.

Напомним:

  • Служба безопасности заявила, что их сотрудника Дмитрия Москаленко, который является фигурантом расследования журналистов издания "Bihus.info", задержали в 2016 году по подозрению в мошенничестве и уже судят.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь организовал поставки из РФ контрабандных деталей для военной техники втридорога.
  • Президент уволил Гладковского-старшего из Совета нацбезопасности и обороны Украины, хотя ни он, ни его сын вину не признают.
  • 11 марта журналисты обнародовали очередную сериюрасследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились.
  • Среди документов есть, например, общение Рогозы в январе 2017 года с сотрудником СБУ Дмитрием Москаленко о суммах взяток и уголовных делах.
  • В частности, расследовали деятельность фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой зарабатывали на контрабандных деталях, а правоохранителям давали взятки в 10-20 тысяч долларов, чтобы защитить себя.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкроборонпромГладковскийСБУ
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