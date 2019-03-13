Лига Чемпионов: Роналду выводит "Ювентус" в 1/4, "Манчестер Сити" громит "Шальке"

Туринский "Ювентус" пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, отыгравшись в матче с испанским "Атлетико".

Напомним, что первый матч в Мадриде завершился победой испанцев со счетом 2:0. В Турине "Старая синьора" розромила испанцев 3:0 благодаря трем голам Криштиану Роналду.

"Ювентус" полностью переиграл "Атлетико". За весь матч у испанцев можно отметить только удар Альваро Мораты в конце первого тайма, когда мяч пролетел чуть выше перекладины.

На 27-й и 49-й минуте Криштиану Роналду дважды точно пробил головой и сделал счет 2:0 в этой игре. Решающий гол в этом поединке также в активе португальца.

На 86-й минуте Роналду реализовал 11-метровый удар за фол в штрафной "Атлетико" на Бернадерски. В добавленные пять минут к основному времени туринцы удержали нужный для себя счет, оформив третий камбэк в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" в ответной игре просто уничтожил немецкий "Шальке", забив семь голов после победы в Германии со счетом 3: 2.

"Шальке" держался в игре с командой Пепа Гвардиолы до 35-й минуты, когда счет в матче открыл Серхио Агуэро.

В дальнейшем за семь минут хозяева забили еще два гола. На 38-й минуте Агуэро оформил дубль, а через четыре минуты Лерой Сане после паса от Александра Зинченко сделал счет 3:0.

В начале второго тайма Стерлинг забивает четвертый мяч в поединке. Довершили разгром "Шальке" голы Бернарду Силва, Фила Фодена и Габриэла Жезуса.

В составе "Шальке" с первых минут на поле появился украинец Евгений Коноплянка, который отыграл весь матч.