Кривонос заявил о реформе Укроборонпрома и "5 шагах к Победе"

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Среда, 13 марта 2019, 13:55

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковник Сергей Кривонос обратится в Верховную Раду с просьбой как можно быстрее рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.

Об этом 13 марта он написал в Facebook.

В частности, Кривонос опубликовал ряд задач, которые стоят перед ним на новой должности.

По его словам, для реализации и повышениея обороноспособности страны он будет обращаться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.

По его мнению, это поможет "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".

"Для проведения полноценной и прозрачной реформы нужно привлечь наших международных партнеров, ведущие международные компании, лучших международных и отечественных специалистов", - написал он.

Заместитель Александра Турчинова заявил, что вместе со своей командой будет внедрять программу действий "Пять шагов к Победе" по всей территории страны.

Реализация программы не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины.

Среди прочего, по словам Кривоноса, реализация программы позволит внедрить принцип "не лги, не воруй и не давай воровать другим".

Также Кривонос считает, что реализация программы позволит выполнить ряд других задач, в частности, обеспечить ВСУ новейшим оружием, провести реформу в оборонно-промышленном комплексе, настроить контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, и тому подобное.

Напомним:

  • 12 марта Порошенко подписал указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО. Также он будет исполнять обязанности председателя комиссии по вопросам оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества и сотрудничеством Украины с НАТО.
  • До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего сил специальных операций Вооруженных сил.
  • Кривонос выдвигался на выборы президента Украины от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и 31 марта будет поддерживать Порошенко.
  • Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.
  • Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Темы: СНБО Порошенко Гладковский


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