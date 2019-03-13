Кривонос заявил о реформе Укроборонпрома и "5 шагах к Победе"
Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковник Сергей Кривонос обратится в Верховную Раду с просьбой как можно быстрее рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.
Об этом 13 марта он написал в Facebook.
В частности, Кривонос опубликовал ряд задач, которые стоят перед ним на новой должности.
По его словам, для реализации и повышениея обороноспособности страны он будет обращаться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.
По его мнению, это поможет "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".
"Для проведения полноценной и прозрачной реформы нужно привлечь наших международных партнеров, ведущие международные компании, лучших международных и отечественных специалистов", - написал он.
Заместитель Александра Турчинова заявил, что вместе со своей командой будет внедрять программу действий "Пять шагов к Победе" по всей территории страны.
Реализация программы не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины.
Среди прочего, по словам Кривоноса, реализация программы позволит внедрить принцип "не лги, не воруй и не давай воровать другим".
Также Кривонос считает, что реализация программы позволит выполнить ряд других задач, в частности, обеспечить ВСУ новейшим оружием, провести реформу в оборонно-промышленном комплексе, настроить контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, и тому подобное.
Напомним:
- 12 марта Порошенко подписал указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО. Также он будет исполнять обязанности председателя комиссии по вопросам оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества и сотрудничеством Украины с НАТО.
- До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего сил специальных операций Вооруженных сил.
- Кривонос выдвигался на выборы президента Украины от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и 31 марта будет поддерживать Порошенко.
- Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.
- Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.