Кривонос заявил о реформе Укроборонпрома и "5 шагах к Победе"

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковник Сергей Кривонос обратится в Верховную Раду с просьбой как можно быстрее рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.

Об этом 13 марта он написал в Facebook.

В частности, Кривонос опубликовал ряд задач, которые стоят перед ним на новой должности.

По его словам, для реализации и повышениея обороноспособности страны он будет обращаться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома.

По его мнению, это поможет "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".

"Для проведения полноценной и прозрачной реформы нужно привлечь наших международных партнеров, ведущие международные компании, лучших международных и отечественных специалистов", - написал он.

Заместитель Александра Турчинова заявил, что вместе со своей командой будет внедрять программу действий "Пять шагов к Победе" по всей территории страны.

Реализация программы не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины.

Среди прочего, по словам Кривоноса, реализация программы позволит внедрить принцип "не лги, не воруй и не давай воровать другим".

Также Кривонос считает, что реализация программы позволит выполнить ряд других задач, в частности, обеспечить ВСУ новейшим оружием, провести реформу в оборонно-промышленном комплексе, настроить контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, и тому подобное.

Напомним: