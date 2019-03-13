ФСБ на прошлой неделе перекрыла схемы поставок деталей в Украину – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что российская Федеральная служба безопасности неделю назад перекрыла все известные украинской стороне схемы поставок комплектующих к оборонно-промышленному комплексу Украины.

Об этом Луценко заявил 13 марта на заседании Временной следственной комиссии о хищении в ВСУ.

"ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере, известные нам схемы перевозок", - сказал Луценко.

По его словам, все новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности изготовили за счет того, что Укроборонпром закупил в подобной схеме часть необходимых деталей.

Он добавил, что не знает другого пути Оборонпрома, ведь речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых, даже в советском союзе, приходилось десятки лет.

Луценко рассказал, что следствие узнало о схеме хищений, которую наладил Игорь Гладковский, Виталий Жуков и Андрей Рогоза, когда Рогозу поймали на мошенничестве почти 20 млн гривен.

В частности, у него изъяли телефон, где и находилась информация о хищении и торговле контрабандой.

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Напомним: