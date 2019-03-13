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ФСБ на прошлой неделе перекрыла схемы поставок деталей в Украину – Луценко

Среда, 13 марта 2019, 15:24
ФСБ на прошлой неделе перекрыла схемы поставок деталей в Украину – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что российская Федеральная служба безопасности неделю назад перекрыла все известные украинской стороне схемы поставок комплектующих к оборонно-промышленному комплексу Украины.

Об этом Луценко заявил 13 марта на заседании Временной следственной комиссии о хищении в ВСУ.

"ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере, известные нам схемы перевозок", - сказал Луценко.

По его словам, все новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности изготовили за счет того, что Укроборонпром закупил в подобной схеме часть необходимых деталей.

Он добавил, что не знает другого пути Оборонпрома, ведь речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых, даже в советском союзе, приходилось десятки лет.

Луценко рассказал, что следствие узнало о схеме хищений, которую наладил Игорь Гладковский, Виталий Жуков и Андрей Рогоза, когда Рогозу поймали на мошенничестве почти 20 млн гривен.

В частности, у него изъяли телефон, где и находилась информация о хищении и торговле контрабандой.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь организовал поставки из РФ контрабандных деталей для военной техники втридорога.
  • После этого 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • Президент уволил Гладковского-старшего из Совета нацбезопасности и обороны Украины, хотя ни он, ни его сын вину не признают.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 тысяч долларов.
  • 11 марта в опубликованной последней серии расследования "Bihus.info" речь шла о том, что все следственные органы (ГПУ, Военная прокуратура, СБУ, ГФС и НАБУ), которые должны были расследовать хищения на оборонке, знали о нем и закрывали дела за взятки.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоУкраинаУкроборонпромГладковскийконтрабанда
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