Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хищение оборонпрома: У следствия не все диалоги, которые показал Бигус – Луценко

Среда, 13 марта 2019, 15:50

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что по делу о хищениях в Укроборонпроме были изъяты и исследованы три телефона, но на них нет некоторой информации, которую показало издание "Bihus.info".

Об этом он заявил на заседании временной следственной комиссии ВР относительно хищения в ВСУ.

По словам Луценко, по представлению ГПУ Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу 3 телефонов и одного диска, который специалисты МВД скачали из этих телефонов.

"И установил, что информация, скачанная с 3 телефонов в середине 2017 года на диск, не была монтированной, или к ней не было никакого постороннего вмешательства. Это означает, что теперь эта информация может стать предметом следствия НАБУ – в случае, если оно захочет начать это следствие по своей подследственности о хищении средств или злоупотреблении служебным положением и т.п., а также ГБР относительно возможных коррупционный действий любых правоохранителей – ГПУ, НАБУ, ГФС т.д.", - сказал Луценко.

Он также добавил, что при анализе "того, что есть на диске, и того, что нам показывал господин Бигус, (выяснилось – ред.), что не все совпадает".

"Я не уполномочен проводить анализ того, чего нет на дисках, но есть у господина Бигуса, но скажу, например, что только вскользь мои прокуроры говорят, что разговоры, показанные Бигусом между Жуковым и Павлом Букиным – это руководитель настоящий, кажется, концерна Укроборонпром – что такой переписки в этих трех телефонах нет", - сказал Луценко.

По его словам, все это должно стать предметом деятельности ГБР.

"И только они могут – и НАБУ, и ГПУ, и САП – могут установить истину, ибо только они имеют доступ к реальным оригиналам телефонных аппаратов и дисков и т.д.", - сказал Луценко.

Он также добавил, что ГПУ установила, что утечка информации по этому делу состоялась в сентябре 2018 года.

"Но то, что в телефонах нет некоторых диалогов, которые есть в расследовании (Бигуса – ред.), я должен сказать", - заявил Луценко.

"Мы будем оказывать всяческую поддержку любому органу – НАБУ или ГБР, чтобы дать ответ обществу на вопрос, на который ГПУ не уполномочена отвечать – было ли там хищение и было ли вмешательство должностных лиц – например, Гладковского-старшего в помощь Гладковському-младшему в деятельности с Жуковым и Рогозой", - подытожил генпрокурор.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 11 марта журналисты обнародовали очередную сериюрасследования, в которых говорится, что в ГПУ, Военной прокуратуре, СБУ, Государственной фискальной службе и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились и даже закрывались за взятки.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоУкроборонпромкоррупцияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: