Хищение оборонпрома: У следствия не все диалоги, которые показал Бигус – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что по делу о хищениях в Укроборонпроме были изъяты и исследованы три телефона, но на них нет некоторой информации, которую показало издание "Bihus.info".

Об этом он заявил на заседании временной следственной комиссии ВР относительно хищения в ВСУ.

По словам Луценко, по представлению ГПУ Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу 3 телефонов и одного диска, который специалисты МВД скачали из этих телефонов.

"И установил, что информация, скачанная с 3 телефонов в середине 2017 года на диск, не была монтированной, или к ней не было никакого постороннего вмешательства. Это означает, что теперь эта информация может стать предметом следствия НАБУ – в случае, если оно захочет начать это следствие по своей подследственности о хищении средств или злоупотреблении служебным положением и т.п., а также ГБР относительно возможных коррупционный действий любых правоохранителей – ГПУ, НАБУ, ГФС т.д.", - сказал Луценко.

Он также добавил, что при анализе "того, что есть на диске, и того, что нам показывал господин Бигус, (выяснилось – ред.), что не все совпадает".

"Я не уполномочен проводить анализ того, чего нет на дисках, но есть у господина Бигуса, но скажу, например, что только вскользь мои прокуроры говорят, что разговоры, показанные Бигусом между Жуковым и Павлом Букиным – это руководитель настоящий, кажется, концерна Укроборонпром – что такой переписки в этих трех телефонах нет", - сказал Луценко.

По его словам, все это должно стать предметом деятельности ГБР.

"И только они могут – и НАБУ, и ГПУ, и САП – могут установить истину, ибо только они имеют доступ к реальным оригиналам телефонных аппаратов и дисков и т.д.", - сказал Луценко.

Он также добавил, что ГПУ установила, что утечка информации по этому делу состоялась в сентябре 2018 года.

"Но то, что в телефонах нет некоторых диалогов, которые есть в расследовании (Бигуса – ред.), я должен сказать", - заявил Луценко.

"Мы будем оказывать всяческую поддержку любому органу – НАБУ или ГБР, чтобы дать ответ обществу на вопрос, на который ГПУ не уполномочена отвечать – было ли там хищение и было ли вмешательство должностных лиц – например, Гладковского-старшего в помощь Гладковському-младшему в деятельности с Жуковым и Рогозой", - подытожил генпрокурор.

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