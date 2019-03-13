Хищение оборонпрома: У следствия не все диалоги, которые показал Бигус – Луценко
Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что по делу о хищениях в Укроборонпроме были изъяты и исследованы три телефона, но на них нет некоторой информации, которую показало издание "Bihus.info".
Об этом он заявил на заседании временной следственной комиссии ВР относительно хищения в ВСУ.
По словам Луценко, по представлению ГПУ Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу 3 телефонов и одного диска, который специалисты МВД скачали из этих телефонов.
"И установил, что информация, скачанная с 3 телефонов в середине 2017 года на диск, не была монтированной, или к ней не было никакого постороннего вмешательства. Это означает, что теперь эта информация может стать предметом следствия НАБУ – в случае, если оно захочет начать это следствие по своей подследственности о хищении средств или злоупотреблении служебным положением и т.п., а также ГБР относительно возможных коррупционный действий любых правоохранителей – ГПУ, НАБУ, ГФС т.д.", - сказал Луценко.
Он также добавил, что при анализе "того, что есть на диске, и того, что нам показывал господин Бигус, (выяснилось – ред.), что не все совпадает".
"Я не уполномочен проводить анализ того, чего нет на дисках, но есть у господина Бигуса, но скажу, например, что только вскользь мои прокуроры говорят, что разговоры, показанные Бигусом между Жуковым и Павлом Букиным – это руководитель настоящий, кажется, концерна Укроборонпром – что такой переписки в этих трех телефонах нет", - сказал Луценко.
По его словам, все это должно стать предметом деятельности ГБР.
"И только они могут – и НАБУ, и ГПУ, и САП – могут установить истину, ибо только они имеют доступ к реальным оригиналам телефонных аппаратов и дисков и т.д.", - сказал Луценко.
Он также добавил, что ГПУ установила, что утечка информации по этому делу состоялась в сентябре 2018 года.
"Но то, что в телефонах нет некоторых диалогов, которые есть в расследовании (Бигуса – ред.), я должен сказать", - заявил Луценко.
"Мы будем оказывать всяческую поддержку любому органу – НАБУ или ГБР, чтобы дать ответ обществу на вопрос, на который ГПУ не уполномочена отвечать – было ли там хищение и было ли вмешательство должностных лиц – например, Гладковского-старшего в помощь Гладковському-младшему в деятельности с Жуковым и Рогозой", - подытожил генпрокурор.
Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- 11 марта журналисты обнародовали очередную сериюрасследования, в которых говорится, что в ГПУ, Военной прокуратуре, СБУ, Государственной фискальной службе и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились и даже закрывались за взятки.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
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