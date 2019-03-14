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Госдеп США назвал С14 и Нацкорпус "группами ненависти"

Четверг, 14 марта 2019, 11:11

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в своем отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год назвало националистические организации С14 и Нацкорпус "группами ненависти".

Об этом говорится в отчете, обнародованном 13 марта.

В документе отмечается, что "члены националистических групп ненависти, такие как C14 и Национальный корпус", совершали произвольные задержания людей с очевидного согласия правоохранительных органов, совершали нападения на журналистов, представителей нацменьшинств (ромов) и ЛГБТ-сообщества. 

В качестве примера приводят многочисленные случаи нападений на таборы ромов (в частности, в Киеве, на окраине Львова, Тернополе, Берегово, Ужгороде, Мукачево, Золотоноше), незаконное задержание членами С14 якобы боевика "ЛНР" в Киевской области 14 марта и передачу его СБУ, нападение на журналиста, который освещал суд над членами C14, обвиняемыми в нападении на ромский табор.

А также нападения националистических групп ненависти на участников публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества в Ужгороде, Львове и Киеве в марте 2018 года. Отмечается, что полиция ненадолго задерживала нападавших, но обвинений им не выдвигала.

Также отмечается, что журналисты-расследователи в течение года разоблачили несколько случаев, когда правительство предоставило гранты или сотрудничало с группами ненависти.

"8 июня Министерство молодежи и спорта объявило, что наградит C14, националистическую группу ненависти, 440 тысячами гривен за проведение молодежного летнего лагеря", - говорится в отчете.

Сообщается, что C14 и другие группы ненависти заключали официальные соглашения с муниципальными органами власти в Киеве и других городах, чтобы сформировать патрульные подразделения "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности. И что в декабрьском интервью 2017 года руководитель C14 описал сотрудничество с СБУ и полицией.

"Неспособность полиции и прокуратуры предотвратить такие акты насилия, должным образом классифицировать их как преступления на почве ненависти и эффективно расследовать их, создали среду безнаказанности и отсутствия справедливости для жертв", - говорится в отчете.

*** Ранее в новости ошибочно указывалось, что в докладе фигурирует название "Азов"

Ирина Балачук, УП

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Темы: C14националистынацменьшинстваЛГБТСША
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