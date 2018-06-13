На проекты националистов из "С14" и "Свободы" выделили больше миллиона из бюджета

Конкурсная комиссия по определению проектов национально-патриотического воспитания выделила более миллиона гривен на проекты организаций, учредителями которых являются представители националистических "С14" и "Свобода".

Об этом пишет "Громадське радіо".

"Почти полмиллиона гривен получили несколько проектов радикальной организации "С14" и около семисот тысяч получила ОО "Голосіївська криївка", основатели которой являются членами националистической партии "Свобода", – отмечает издание.

Комиссия решила профинансировать три проекта ОО "Образовательная ассамблея" и детский лагерь от ОО "Сич-С14".

По информации издания, среди основателей первой организации руководитель националистической организации "С14" Евгений Карась, а среди основателей второй – Владимир Карась, который имеет такую ​​же фамилию, отчество, как и руководитель "С14", и зарегистрирован по тому же адресу.

Этим организация выделили 440 тысяч гривен на такие мероприятия: "Национально-патриотическое воспитание – залог информационной безопасности государства"; "Правосознание как фундаментальная основа современного Национально-патриотического воспитания"; "Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания"; "Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы "Холодный яр".

Кроме того, 760 тысяч получила ОО "Голосіївська криївка" на 4 фестиваля: Батуринфест "Шабля", "Донцов фест", "Карпатська Україна" и "Гальчевський фест".

Как пишут журналисты, среди основателей "Голосіївської криївки" Руслан Андрийко, глава Черниговской "Свободи", Лидия Уший, член "Свободы", Радислав Дудтка, активист "Свободи", Дмитрий Павлюк, член "Свободи".

Секретарь конкурсной комиссии Николай Ляхович объяснил "Громадському радіо", что комиссия не может анализировать идеологию организаций, которые подают свои проекты.

"Проекты определяют в соответствии с приоритетами, которые определены правительством в объявлении конкурса. Мы проработали, насколько деятельность членов комиссии отвечает ценностным ориентирам и индикаторам эффективности, заложенным в стратегию национально-патриотического воспитания в соответствии с указом президента Украины от 2015 года", – рассказал Ляхович.

Организация "С14" известна своими акциями. Они разгоняли ромов на Лысой горе, обливали зеленкой руководителя "Россотрудничества" в Киеве, кефиром – руководительницу Прогрессивной социалистической партии Наталью Витренко, краской – памятник советскому генералу Николаю Ватутину, заставляли снимать объявления на русском языке.

В мае этого года суд обязал СБУ открыть уголовное производство против лидера праворадикальной движения "С14" Евгения Карася из-за действий относительно бразильца Рафаэля Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях.