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В Украине назвали причину суден на мели в Керченском проливе

Суббота, 16 марта 2019, 10:10
В Украине назвали причину суден на мели в Керченском проливе

В МинВОТ объяснили, из-за чего судно Maryland под флагом Либерии, которое шло из Мариуполя, село на мель в Керченском проливе.

Как отметили в ведомстве, препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море стал незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост.

В министерстве напомнили, что Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив.

"Высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка 7,7 метров. В районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено глубина конструкции на этом участке - 8,3 метра. Технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского моря, однако незаконно построенный Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов в Черное море", - заявили в МинВОТ.

В ведомстве напомнили, что оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров.

"Из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции наблюдается заиливание дна и отложения песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды в Черное море", - пояснили в министерстве.

Также в МинВОТ напомнили, что после оккупации Крыма Россией оккупационные администрации осуществляют полный контроль над Керченским проливом и Керчь-Еникальский каналом, и подчеркнули, что ответственность за работу Керчь-Еникальского канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет Российская Федерация.

Напомним, 

  • В российском Росморречфлоте заявили, что 13 марта судно Maryland под флагом Либерии, которое шло из украинского Мариуполя в Венецию с грузом металла, село на мель в Керченском проливе. Четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось.
  • Сообщалось, что угрозы причинения вреда морском окружающей среде и побережью нет, а на движение судов в проливе инцидент не повлиял.
  • Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, после чего начала строительство моста из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.
  • 15 мая 2018 года власти России досрочно и торжественно открыли так называемый Керченский мост из России в аннексированный Крым. 16 мая по мосту было открыто автомобильное движение, позже планируется запустить железнодорожный транспорт.
  • Украина будет судиться с Россией за убытки украинских портов в связи со строительством Керченского моста.
  • 25 ноября 2018 года в Черном море пограничные катера ФСБ РФ напали на украинские малые корабли, захватили три судна с 24 украинцами. Военнопленных моряков по решению московского "суда" удерживают в российских СИЗО до конца апреля 2019 года. 
  • Министерство финансов США ввело санкции против 6 граждан РФ и 8 компаний за атаку россиян в Керченском проливе. 

Украинская правда
Темы: Азовское мореКерченский проливРосcияаннексия
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