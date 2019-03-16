В Украине назвали причину суден на мели в Керченском проливе

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Суббота, 16 марта 2019, 09:10

В МинВОТ объяснили, из-за чего судно Maryland под флагом Либерии, которое шло из Мариуполя, село на мель в Керченском проливе.

Как отметили в ведомстве, препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море стал незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост.

В министерстве напомнили, что Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив.

"Высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка 7,7 метров. В районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено глубина конструкции на этом участке - 8,3 метра. Технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского моря, однако незаконно построенный Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов в Черное море", - заявили в МинВОТ.

В ведомстве напомнили, что оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров.

"Из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции наблюдается заиливание дна и отложения песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды в Черное море", - пояснили в министерстве.

Также в МинВОТ напомнили, что после оккупации Крыма Россией оккупационные администрации осуществляют полный контроль над Керченским проливом и Керчь-Еникальский каналом, и подчеркнули, что ответственность за работу Керчь-Еникальского канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет Российская Федерация.

Украинская правда

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Темы: Азовское море Керченский пролив Росcия аннексия


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