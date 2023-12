ЧМ по биатлону: Украина выиграла "бронзу"

Женская сборная Украины выиграла "бронзу" в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Победительницам гонки украинки проиграли 35,1 с., "золото" выиграла сборная Норвегии, "серебро" у команды из Швеции.

За Украину в этой гонке выступали Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, а также Юлия Джима.

Сборная Украины на протяжении всей гонки была среди лидеров и претендовала на медаль.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx