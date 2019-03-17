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Порошенко заподозрили в возможной скрытой агитации

Воскресенье, 17 марта 2019, 08:56
Порошенко заподозрили в возможной скрытой агитации

Совет регионального развития может использоваться для возможной скрытой агитации в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

"В Белой Церкви (Киевская обл.) в жилых домах распространяют карты города с "перспективным планом развития". На карте обозначены объекты, которые будут финансироваться в 2019-2021 гг., и размещены фото мэра города Геннадия Дикого и кандидата в президенты Петра Порошенко. На конвертах, в которых распространяются материалы, есть подписи "Совет Регионального Развития" и "Президент Украины Петр Порошенко", - отмечают эксперты.

 
 

В брошюре - обращение президента Украины, анкета по обсуждению перспективного плана развития территорий по инициативе президента и конверт с маркировкой.

Среди приоритетных планов развития города, изображенных на карте - благоустройство населенного пункта: ремонт дорог, освещение, велодорожки, реконструкция и ремонт медицинских учреждений и т.п. Отмечается, что это лишь основная часть всех предложений, а с полным перечнем можно ознакомиться по приведенным на открытке адресам. Также сообщается о возможности оставлять свои отзывы и предложения.

В листовках указано, что "План перспективного развития Белой Церкви" разработан по указу президента Украины от 6 декабря 2018 года.

"Подобные материалы от "Совета регионального развития" распространяют не только на Киевщине, но и в других городах Украины. В частности - в Винницкой, Закарпатской, Ровенской областях", - напомнили в ОПОРЕ.

"Учитывая, что возглавляет Совет регионального развития действующий президент, который одновременно является и кандидатом на пост главы государства, массовое распространение вышеуказанных материалов во время избирательной кампании и в период, когда кандидаты активно ведут агитационную деятельность, нуждается в том, чтобы власть более открыто и доступно объясняла гражданам, для чего эти материалы распространяются, источники финансирования этих материалов и кто, собственно, их распространяет", - заявил координатор наблюдения ГС "ОПОРА" за выборами в Киевской области Алексей Репик. 

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Напомним, 

  • Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко просил суд признать предвыборной агитацией размещение на сайте президента Украины видеозаписи с рабочей поездки Порошенко 1 марта на Донбасс и фоторепортажа об этой же поездке. Суд первой инстанции отказал Гриценко в удовлетворении иска, позже Верховный суд Украины также отказался признать размещенные на сайте Порошенко фото- и видеоматериалы о рабочих поездках незаконной предвыборной агитацией.
  • В феврале суд начал производство по иску кандидата в президенты Юлии Тимошенко к кандидату в президенты Петру Порошенко о незаконной агитации, в удовлетворении административного иска было отказано.
  • По данным КМИС, жители Киева преимущественно склоняются к мысли, что так называемый "Томос-тур" президента Петра Порошенко был средством предвыборной агитации.
  • В избирательном штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что будут уточнять для СМИ, которая поездка Порошенко является рабочей, а какая - предвыборной.
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

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Темы: выборы президента 2019Порошенкоагитация
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