Порошенко заподозрили в возможной скрытой агитации

Совет регионального развития может использоваться для возможной скрытой агитации в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

"В Белой Церкви (Киевская обл.) в жилых домах распространяют карты города с "перспективным планом развития". На карте обозначены объекты, которые будут финансироваться в 2019-2021 гг., и размещены фото мэра города Геннадия Дикого и кандидата в президенты Петра Порошенко. На конвертах, в которых распространяются материалы, есть подписи "Совет Регионального Развития" и "Президент Украины Петр Порошенко", - отмечают эксперты.

В брошюре - обращение президента Украины, анкета по обсуждению перспективного плана развития территорий по инициативе президента и конверт с маркировкой.

Среди приоритетных планов развития города, изображенных на карте - благоустройство населенного пункта: ремонт дорог, освещение, велодорожки, реконструкция и ремонт медицинских учреждений и т.п. Отмечается, что это лишь основная часть всех предложений, а с полным перечнем можно ознакомиться по приведенным на открытке адресам. Также сообщается о возможности оставлять свои отзывы и предложения.

В листовках указано, что "План перспективного развития Белой Церкви" разработан по указу президента Украины от 6 декабря 2018 года.

"Подобные материалы от "Совета регионального развития" распространяют не только на Киевщине, но и в других городах Украины. В частности - в Винницкой, Закарпатской, Ровенской областях", - напомнили в ОПОРЕ.

"Учитывая, что возглавляет Совет регионального развития действующий президент, который одновременно является и кандидатом на пост главы государства, массовое распространение вышеуказанных материалов во время избирательной кампании и в период, когда кандидаты активно ведут агитационную деятельность, нуждается в том, чтобы власть более открыто и доступно объясняла гражданам, для чего эти материалы распространяются, источники финансирования этих материалов и кто, собственно, их распространяет", - заявил координатор наблюдения ГС "ОПОРА" за выборами в Киевской области Алексей Репик.

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Напомним,