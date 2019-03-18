Посол РФ об аннексии Крыма и захвате Беларуси: не надо проводить параллели
Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что проведение параллелей между так называемой "крымской весной" и "углублением" российско-белорусских отношений является циничной информационной провокацией.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции, посвященной пятилетию аннексии Россией Крыма, передает ТАСС.
По его словам, появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в оккупированном Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Беларусью - информационная провокация.
"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол.
При этом Бабич отметил, что российская сторона исходит из того, что сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, и не настаивает на признании аннексии Крыма Минском.
По его словам, рассорить Россию и Беларусь не удастся.
Напомним:
- В министерстве обороны Беларуси заявили, что с "целью обеспечения военной безопасности Союзного государства" с 18 по 22 марта проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
- Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
- В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
- 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.