Посол РФ об аннексии Крыма и захвате Беларуси: не надо проводить параллели

Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что проведение параллелей между так называемой "крымской весной" и "углублением" российско-белорусских отношений является циничной информационной провокацией.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции, посвященной пятилетию аннексии Россией Крыма, передает ТАСС.

По его словам, появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в оккупированном Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Беларусью - информационная провокация.

"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол.

При этом Бабич отметил, что российская сторона исходит из того, что сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, и не настаивает на признании аннексии Крыма Минском.

По его словам, рассорить Россию и Беларусь не удастся.

Напомним: