Посол РФ об аннексии Крыма и захвате Беларуси: не надо проводить параллели

4195 просмотров
Понедельник, 18 марта 2019, 14:28

Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что проведение параллелей между так называемой "крымской весной" и "углублением" российско-белорусских отношений является циничной информационной провокацией.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции, посвященной пятилетию аннексии Россией Крыма, передает ТАСС.

По его словам, появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в оккупированном Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Беларусью - информационная провокация.

"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол.

При этом Бабич отметил, что российская сторона исходит из того, что сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, и не настаивает на признании аннексии Крыма Минском.

По его словам, рассорить Россию и Беларусь не удастся.

Напомним:

  • В министерстве обороны Беларуси заявили, что с "целью обеспечения военной безопасности Союзного государства" с 18 по 22 марта проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.
  • Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
  • Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
  • В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
  • 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В результате атаки в Утрехте убиты 3 человека, 9 ранены
ЕС, США и МВФ раскритиковали все законы о незаконном обогащении
На Крещатике горел Roshen
Маркарова рассказала, какие условия меморандума МВФ еще нужно выполнить
Все новости
Лайфхаки

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

Лайфхаки

Домашние лайфхаки по очистке дома

соцсети

Сортировать мусор можно научиться в Telegram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів