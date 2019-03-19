Раненого украинского моряка Сороку прооперировали – адвокат
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Вторник, 19 марта 2019, 13:32
Украинскому военнопленному моряку в России Василий Сороке прооперировали раненую руку.
Об этом 19 марта в Facebook написал российский адвокат Сергей Бадамшин.
"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали", - сообщил защитник.
По его словам, сведения об операции подтвердила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, а также больница, где оперировали Сороку.
"Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - добавил Бадамшин.
Напомним:
- Сорока переживает регулярную боль, но не получает в СИЗО соответствующего лечения.
- 28 ноября моряка ВМС Украины Сороку, которого ранили на "Бердянске" прооперировали.
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
Украинская правда
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