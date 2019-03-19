Раненого украинского моряка Сороку прооперировали – адвокат

Украинскому военнопленному моряку в России Василий Сороке прооперировали раненую руку.

Об этом 19 марта в Facebook написал российский адвокат Сергей Бадамшин.

"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали", - сообщил защитник.

По его словам, сведения об операции подтвердила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, а также больница, где оперировали Сороку.

"Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - добавил Бадамшин.

Напомним: