Раненого украинского моряка Сороку прооперировали – адвокат

Украинскому военнопленному моряку в России Василий Сороке прооперировали раненую руку.

Об этом 19 марта в Facebook написал российский адвокат Сергей Бадамшин.

"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали", - сообщил защитник.

По его словам, сведения об операции подтвердила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, а также больница, где оперировали Сороку.

"Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - добавил Бадамшин.

Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что операцию Сороке сделали в клинике имени Пирогова в Москве.

"Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки. Сейчас Василий находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции", - написала Денисова в Facebook.

Напомним: